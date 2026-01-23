Everton vuelve a presentarse en el plano internacional con un amistoso que sirve como último gran apronte antes del inicio oficial de la temporada. Este domingo, el cuadro Oro y Cielo visita a Sport Boys de Perú en el Estadio Miguel Grau del Callao, en un duelo válido por el Trofeo Lizárraga, evento que el club rosado utiliza cada año para presentar a su plantel ante su gente.

Para los viñamarinos, el contexto es clave: tras un 2025 marcado por cambios profundos, salidas masivas y un proceso de reconstrucción, el equipo de Javier Torrente necesita sumar rodaje competitivo, ajustar piezas y llegar con ritmo al debut por el Campeonato Nacional 2026, programado para el lunes 2 de febrero ante Unión La Calera.

📺 ¿Qué canal transmite Everton vs Sport Boys EN VIVO en Chile?

El partido entre Everton y Sport Boys no tendrá transmisión televisiva en Chile.

📌 Hasta el cierre de esta nota, no existe señal confirmada por TV ni streaming oficial en territorio nacional.

🕒 ¿A qué hora juega Everton vs Sport Boys por el Trofeo Lizárraga?

El encuentro está programado para:

📆 Domingo 25 de enero de 2026

⏰ 19:30 horas (Chile)

🏟️ Estadio Miguel Grau, Callao (Perú)

📡 ¿Dónde ver Everton vs Sport Boys EN VIVO ONLINE?

Al no existir transmisión oficial, la única forma de seguir el partido será a través de:

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Everton vs Sport Boys?

Además de la cobertura digital, podrás seguir el partido gratis en:

🏆 ¿Qué es el Trofeo Lizárraga y por qué es clave para Everton?

El Trofeo Lizárraga es el evento de presentación oficial del plantel de Sport Boys de Perú y lleva ese nombre en honor a Gualberto Lizárraga, fundador, jugador y primer presidente del club rosado.

El certamen adoptó su nombre actual en 2024 y tiene como antecedentes históricos la Tarde Rosada y la Noche Rosada, instauradas desde 2010 como tradición anual del club peruano.

Para Everton, este amistoso representa una vitrina internacional y un test real ante un equipo extranjero que busca volver a posicionarse en Sudamérica, considerando que Sport Boys no es campeón nacional desde 1984 y en 2026 apunta a dar el golpe.

⚫🔵 ¿Cómo llega Everton al duelo ante Sport Boys?

Everton vive un verano de reconstrucción profunda. Tras una temporada 2025 removida, el club ejecutó un éxodo de 12 jugadores, reordenó presupuesto y rediseñó su plantel con foco en bandas, arco y ofensiva.

Javier Torrente ha sido claro: el mercado se trabajó “de forma consensuada con la dirigencia”, apuntando a refuerzos puntuales más que una revolución completa.

Refuerzos clave del Everton 2026:

Vicente Fernández (lateral izquierdo, desde Cobresal)

(lateral izquierdo, desde Cobresal) Cristopher Barrera (lateral derecho, desde Cobresal)

(lateral derecho, desde Cobresal) Esteban Kirkman (arquero, regreso desde Concón National / D. Concepción / Recoleta)

(arquero, regreso desde Concón National / D. Concepción / Recoleta) Braian Martínez (delantero, retorno desde Independiente)

(delantero, retorno desde Independiente) Julián Alfaro (renovación de préstamo)

🔴⚪ ¿Cómo llega Sport Boys al partido ante Everton?

Sport Boys llega con la presión histórica de cortar una sequía larga: el club peruano no es campeón desde 1984, pero este 2026 apuesta por un proyecto que mezcla referentes, refuerzos extranjeros y una fuerte identidad popular.

El Trofeo Lizárraga es su gran noche de presentación y enfrentar a Everton en el Callao representa una prueba de nivel real, pensando en posicionarse nuevamente en torneos internacionales.

🔵 Formación Everton vs Sport Boys

De acuerdo al último ensayo táctico, Everton formaría con:

Everton (DT: Javier Torrente):

Ignacio González; Cristopher Barrera, Hugo Magallanes, Ramiro González, Diego Oyarzún; Vicente Fernández, Álvaro Madrid, Benjamín Berríos; Nicolás Baeza; Alan Medina y Julián Alfaro.

