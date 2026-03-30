Everton vuelve a Sausalito con la obligación de responder. Tras la derrota ante O’Higgins en la última fecha, el equipo de Viña del Mar recibe a Deportes Limache en un duelo clave para el Grupo C de la Copa de la Liga 2026, donde cada punto empieza a pesar.

El escenario está completamente abierto. Everton suma 3 puntos y Limache 2, por lo que este partido puede reordenar la tabla y marcar quién se mete de lleno en la pelea por el liderato. En un torneo corto, no hay margen: ganar es clave… pero empatar puede complicar a ambos.

¿Quién transmite Everton vs Limache EN VIVO?

El partido entre Everton y Deportes Limache será transmitido EN VIVO por TV y plataformas digitales.

Señales confirmadas:

📺 TV: TNT Sports Premium

📲 Streaming: HBO Max

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¿A qué hora juegan Everton vs Limache por la Copa de la Liga?

📆 Lunes 31 de marzo de 2026

⏰ 20:30 horas (Chile)

🏟️ Estadio Sausalito, Viña del Mar

🏆 Fecha 3 – Grupo C – Copa de la Liga 2026

¿Dónde ver Everton vs Limache EN VIVO online?

El partido se podrá seguir EN VIVO y ONLINE a través de:

HBO Max (streaming)

TNT Sports Premium (TV)

¿Dónde ver GRATIS Everton vs Limache?

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¿Cómo llegan Everton vs Limache a este partido?

Everton llega golpeado tras caer 1-2 ante O’Higgins, aunque había mostrado solidez con su triunfo ante Palestino. El equipo de Walter Ribonetto necesita reencontrarse con la victoria para no perder terreno en un grupo muy parejo.

Deportes Limache, en tanto, suma dos empates consecutivos en la Copa de la Liga (ante O’Higgins y Palestino), lo que lo mantiene en carrera, pero sin margen para seguir cediendo puntos. Un triunfo lo metería de lleno en la pelea.

En la tabla del Grupo C:

Everton: 3 puntos

Limache: 2 puntos

¿Por qué este partido es clave en el Grupo C?

El Grupo C es uno de los más apretados del torneo.

👉 O’Higgins lidera con 4 puntos

👉 Everton y Limache están a la caza

Esto significa que:

El ganador puede meterse en la pelea por el liderato

El empate deja a ambos en zona incómoda

Un gol puede definir la clasificación

Formación de Everton vs Limache

Everton formaría con:

Ignacio González; Vicente Vega, Ramiro González, Diego Oyarzún, Vicente Fernández; Alan Medina, Benjamín Berríos, Dieter Villalpando, Emiliano Ramos; Santiago Londoño y Cristian Palacios.

DT: Walter Ribonetto

Deportes Limache formaría con:

Matías Bórquez; Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Yerko González; Joaquín Montecinos, César Pinares, Ramón Martínez, Marcelo Flores; Daniel “Popín” Castro, Jean Meneses y Gonzalo Sosa.

DT: Víctor Rivero

Árbitros de Everton vs Limache

Árbitro: Juan Sepúlveda Lillo

Asistente 1: Jean Araya Carvajal

Asistente 2: Matías Medina Jorquera

Cuarto árbitro: Reinerio Alvarado González

VAR: Benjamín Saravia Retamal

AVAR: Alan Sandoval Rodríguez

Historial reciente Everton vs Limache

Últimos enfrentamientos:

Everton 1-0 Limache (2026)

Limache 1-1 Everton

Everton 0-0 Limache

En resumen

Everton vs Limache se juega el 31 de marzo

Hora: 20:30 en Chile

Estadio: Sausalito

Transmite: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Everton llega con 3 puntos y Limache con 2

Partido clave para la tabla del Grupo C

Everton y Limache se juegan más que tres puntos: ¿quién da el golpe en el Grupo C? Sigue el minuto a minuto EN VIVO en AlAireLibre.cl