Palestino y Everton chocan en su estreno en el Grupo C de la Copa de la Liga 2026: ambos elencos buscan tomar un nuevo aire en esta competición para después trasladarlo al Campeonato Nacional, torneo en el que tuvieron un flojo inicio de temporada.

El compromiso se disputará en el estadio Municipal de La Cisterna y también dará la posibilidad a ambos elencos de probar nuevas variantes (jugadores, esquemas, formas de jugar) con el fin de consolidar un estilo que les permita ser más efectivos en la Liga de Primera.

De todas maneras, están obligados a ganar en este certamen, ya que solo clasifica un equipo por grupo hacia las semifinales, recordando que el premio por ganar esta copa es un lugar en la Copa Libertadores 2027.

¿Quién transmite Palestino vs Everton EN VIVO por la Copa de la Liga 2026?

El partido de Palestino vs Everton será transmitido por la señal de cable de TNT Sports Premium y también por la plataforma de pago de streaming de TNT Sports en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Everton por la Copa de la Liga 2026?

El compromiso de Palestino vs Everton se llevará a cabo este lunes 23 de marzo a las 20:30 horas en el estadio Municipal de La Cisterna por la Copa de la Liga 2026.

Fecha: Lunes 23 de marzo

Horario: 20:30 horas

Estadio: Municipal de La Cisterna

¿Cómo llegan Palestino y Everton?

Palestino llega al inicio de la Copa de la Liga 2026 con un bajo rendimiento en el Campeonato Nacional: apenas ocho puntos en siete partidos y su último duelo fue una derrota por 1-0 contra U de Concepción.

Antes de eso, había experimentado un alza con tres victorias consecutivas, dos por la Liga de Primera y una por Copa Sudamericana ante U de Chile.

Everton está un poco más abajo: tiene siete unidades, aunque todas ellas fueron conseguidas con el DT interino Davis González y con la llegada del nuevo entrenador Walter Ribonetto, quien sucedió a Javier Torrente después un peor arranque de competencia.

Probable XI de Palestino vs Everton por la Copa de la Liga 2026

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Fernando Meza, Dilan Zúñiga; Julián Fernández; Martín Araya, Francisco Montes, Sebastián Gallegos; Nelson Da Silva, César Munder. DT: Cristian “La Nona” Muñoz.

Probable XI de Everton vs Palestino por la Copa de la Liga 2026

Ignacio González; Diego Oyarzún, Hugo Magallanes, Benjamín Berríos, Vicente Fernández; Alan Medina, Daniel Villapando; Joaquín Moya, Julián Alfaro, Brian Martínez; y Cristian Palacios. DT: Walter Ribonetto.