Palestino ya empieza a jugar su partido más importante fuera de la cancha. En medio de la expectativa por la Copa Sudamericana, el cuadro árabe definió un punto que puede ser determinante en su rendimiento.

El equipo de colonia, que viene de dar un golpe eliminando a Universidad de Chile, ahora se enfoca en su participación internacional. Y en ese escenario, la localía aparece como un factor que puede inclinar la balanza.

Palestino Copa Sudamericana La Cisterna define su localía internacional

Palestino jugará como local en el Estadio Municipal de La Cisterna por la Copa Sudamericana. La decisión fue confirmada por el propio club tras la aprobación de CONMEBOL. El recinto recibió el visto bueno luego de la instalación de nuevas torres de iluminación, lo que permite cumplir con los estándares exigidos para torneos internacionales.

“¡La CONMEBOL Sudamericana se disputará en el Estadio Municipal de La Cisterna!”, publicó el club en sus redes sociales, marcando un hito para la institución.

Los rivales de Palestino en la Copa Sudamericana generan expectativa

El cuadro árabe no tendrá un camino sencillo. Palestino quedó ubicado en el Grupo F, donde enfrentará a equipos con distintas realidades, pero todos competitivos. Entre ellos aparece Gremio, uno de los gigantes de Brasil, además de Montevideo Torque y Deportivo Riestra, rivales que buscarán dar la sorpresa en el torneo.

El desafío no es menor, pero en La Cisterna confían en hacerse fuertes en casa, especialmente considerando el impulso anímico tras dejar en el camino a la U.

La Cisterna se transforma en factor clave para Palestino

Jugar en su estadio no es un detalle menor. Palestino apuesta por la cercanía con su gente y las condiciones conocidas del recinto como una ventaja competitiva. En torneos internacionales, la localía suele marcar diferencias, y el cuadro árabe busca capitalizar ese factor desde el arranque del grupo.

Además, esta decisión refuerza la identidad del club, acercándolo a su hinchada en uno de los desafíos más importantes de la temporada.