🔴 Matchday | FECHA 7 – Liga de Primera Mercado Libre 2026
⚽ Marcador: Universidad de Concepción 0 – 0 Palestino
📺 Canal: TNT Sports Premium
🕐 Horario: 12:00 hrs (Chile)
📍 Estadio: Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, Concepción, Chile

U de Concepción vs Palestino, minuto a minuto

¿Dónde ver U de Concepción vs Palestino EN VIVO?

El partido entre Universidad de Concepción y Palestino por el Campeonato Nacional 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:​

  • 📺 TNT Sports Premium
    💻 HBO Max

La Previa de U de Concepción vs Palestino

El Estadio Ester Roa Rebolledo será escenario de un atractivo duelo por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026. Dos equipos igualados en la tabla —ambos con 8 puntos— se juegan el derecho a escalar posiciones en el torneo local. Universidad de Concepción aprovechará su localía para buscar los tres puntos que lo alejen de la zona media baja, mientras que Palestino intentará mantener el envión anímico que lo sacó del fondo de la tabla en las últimas jornadas. 

Universidad de Concepción llega al duelo como local con 8 puntos, en el 11° lugar de la tabla, con diferencia de gol de -4. El Campanil mostró un irregular rendimiento en las últimas fechas, pero se afianza con el apoyo de su gente en el Ester Roa Rebolledo. 

Palestino, dirigido por Cristián “Nona” Muñoz, llega embalado con 8 puntos y en racha de dos victorias consecutivas, incluyendo una goleada de 4-2 ante Cobresal. Los árabes, además, aún celebran la hazaña de eliminar a la U de Chile de la Copa Sudamericana.

Formaciones de U de Concepción y Palestino

Formación de Universidad de Concepción

Santiago Silva; David Retamal, Osvaldo González, Leonel Gonzalez, Yerco Oyanedel; Jorge Espejo, Facundo Mater, Cristhofer Mesías, Agustín Urzi; Jeison Fuentealba y Pablo Parra.

Formación de Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Fernando Meza, Dilan Zúñiga; Julián Fernández, Francisco Montes, Sebastián Gallegos; Martín Araya, Nelson Da Silva, César Munder.

Estadísticas del U de Concepción vs Palestino

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 7
Universidad de Concepción
15/03/2026 12:00
0
0
Segunda parte
Palestino
  • Julian Fernandez 40′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
40 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Julian Fernandez
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Julian Fernandez.
El árbitro da inicio al encuentro.
Universidad de Concepción
5-4-1
Santiago Silva 1
Santiago
Silva
Jorge Espejo 21
Jorge
Espejo
David Retamal 5
David
Retamal
Osvaldo Gonzalez 4
Osvaldo
Gonzalez
Leonel Gonzalez 3
Leonel
Gonzalez
Yerco Oyanedel 15
Yerco
Oyanedel
Jeison Fuentealba 10
Jeison
Fuentealba
Facundo Mater 8
Facundo
Mater
Cristhofer Mesias 19
Cristhofer
Mesias
Agustin Urzi 7
Agustin
Urzi
Pablo Parra 14
Pablo
Parra
  • Entrenador
  • 0
    Juan Cruz Real
  • Suplentes
  • 13
    Jose Sanhueza
  • 32
    Benjamin Saez
  • 23
    Patricio Romero
  • 11
    Antonio Diaz
  • 16
    Bryan Ogaz
  • 25
    Harol Salgado
  • 22
    Ariel Uribe
  • 35
    Martin Ramirez
  • 28
    Luca Kmet
Palestino
4-1-4-1
Sebastian Perez 25
Sebastian
Perez
Ian Garguez 29
Ian
Garguez
Vicente Espinoza 2
Vicente
Espinoza
Fernando Meza 6
Fernando
Meza
Dilan Zuniga 28
Dilan
Zuniga
Julian Fernandez 5
Julian
Fernandez
Martin Araya 21
Martin
Araya
Francisco Montes 15
Francisco
Montes
Sebastian Gallegos 18
Sebastian
Gallegos
Cesar Munder 27
Cesar
Munder
Nelson Da Silva 19
Nelson
Da
Silva
  • Entrenador
  • 0
    Cristian Munoz
  • Suplentes
  • 1
    Sebastian Salas
  • 7
    Bryan Carrasco
  • 8
    Nicolas Meza
  • 9
    Ronnie Fernandez
  • 11
    Jonathan Benitez
  • 16
    Jose Bizama
  • 20
    Gonzalo Tapia
  • 23
    Jason Leon
  • 24
    Dilan Salgado
2
Faltas Cometidas
7
0
Fuera de Juego
0
44
Posesión de Balón
56
0
Tarjetas Amarillas
1
2
Tiros Fuera
3
1
Tiros a Puerta
0
0
Corners
3
0
Tarjetas Rojas
0
4
Saques de Portería
2
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
0
0
Paradas
1
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
0
Tiros Fuera 2ª Mitad
1
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
0
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
0
Corners 1ª Mitad
3
0
Corners 2ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
2
Faltas Cometidas 1ª Mitad
7
0
Faltas Cometidas 2ª Mitad
0