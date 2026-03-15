🔴 Matchday | FECHA 7 – Liga de Primera Mercado Libre 2026

⚽ Marcador: Universidad de Concepción 0 – 0 Palestino

📺 Canal: TNT Sports Premium

🕐 Horario: 12:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, Concepción, Chile

U de Concepción vs Palestino, minuto a minuto

¿Dónde ver U de Concepción vs Palestino EN VIVO?

El partido entre Universidad de Concepción y Palestino por el Campeonato Nacional 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:​

📺 TNT Sports Premium

💻 HBO Max

La Previa de U de Concepción vs Palestino

El Estadio Ester Roa Rebolledo será escenario de un atractivo duelo por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026. Dos equipos igualados en la tabla —ambos con 8 puntos— se juegan el derecho a escalar posiciones en el torneo local. Universidad de Concepción aprovechará su localía para buscar los tres puntos que lo alejen de la zona media baja, mientras que Palestino intentará mantener el envión anímico que lo sacó del fondo de la tabla en las últimas jornadas.

Universidad de Concepción llega al duelo como local con 8 puntos, en el 11° lugar de la tabla, con diferencia de gol de -4. El Campanil mostró un irregular rendimiento en las últimas fechas, pero se afianza con el apoyo de su gente en el Ester Roa Rebolledo.

Palestino, dirigido por Cristián “Nona” Muñoz, llega embalado con 8 puntos y en racha de dos victorias consecutivas, incluyendo una goleada de 4-2 ante Cobresal. Los árabes, además, aún celebran la hazaña de eliminar a la U de Chile de la Copa Sudamericana.

Formaciones de U de Concepción y Palestino

Formación de Universidad de Concepción

Santiago Silva; David Retamal, Osvaldo González, Leonel Gonzalez, Yerco Oyanedel; Jorge Espejo, Facundo Mater, Cristhofer Mesías, Agustín Urzi; Jeison Fuentealba y Pablo Parra.

Formación de Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Fernando Meza, Dilan Zúñiga; Julián Fernández, Francisco Montes, Sebastián Gallegos; Martín Araya, Nelson Da Silva, César Munder.

Estadísticas del U de Concepción vs Palestino