Universidad de Concepción y Palestino se enfrentarán este fin de semana en un atractivo duelo válido por la fecha 7 del Campeonato Nacional 2026, donde ambos equipos buscarán sumar puntos importantes para seguir escalando en la tabla de posiciones.

El conjunto del Campanil intentará hacerse fuerte como local en el estadio Ester Roa Rebolledo, mientras que el cuadro árabe llega con buen ánimo tras una positiva racha de resultados tanto en el torneo local como a nivel internacional.

¿Quién transmite en vivo Universidad de Concepción vs Palestino?

El partido entre Universidad de Concepción y Palestino será transmitido en vivo por TNT Sports Premium en televisión. Además, también se podrá ver vía streaming a través de la plataforma HBO Max.

📺 TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. 💻 Streaming: HBO Max.

HBO Max. Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universidad de Concepción vs Palestino?

El cruce entre Universidad de Concepción y Palestino se disputará este domingo 15 de marzo, a partir de las 12:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo, en el marco de la fecha 7 del Campeonato Nacional 2026.

🗓️ Fecha: Domingo 15 de marzo

Domingo 15 de marzo 🕛 Hora: 12:00 horas

12:00 horas 🏟️ Estadio: Estadio Ester Roa Rebolledo, Concepción.

Árbitros del partido entre Universidad de Concepción vs Palestino

La ANFP designó el siguiente cuerpo arbitral para el duelo entre Universidad de Concepción y Palestino por el Campeonato Nacional 2026:

Árbitro: Cristian Galaz

Cristian Galaz 1er asistente: Juan Serrano

Juan Serrano 2do asistente: Aldo Gomez

Aldo Gomez Cuarto árbitro: Rodrigo Rivera

Rodrigo Rivera VAR: Nicolas Millas

Nicolas Millas AVAR: Edson Cisternas

¿Cómo llegan Universidad de Concepción y Palestino al partido?

Universidad de Concepción llega a este compromiso tras empatar 1-1 ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional por la fecha pasada de la Liga de Primera 2026. El Campanil abrió la cuenta con gol de Daniel Barrea, aunque los azules lograron igualar mediante Eduardo Vargas. Tras ese encuentro, además, el club vivió un terremoto luego de que su entrenador, Juan Cruz Real, presentara la renuncia al cargo.

Palestino, en tanto, arriba a este duelo con la confianza en alto luego de conseguir una contundente victoria por 4-2 ante Cobresal en la jornada anterior del torneo. El conjunto árabe mostró gran poder ofensivo y sumó tres puntos importantes que lo tienen bien posicionado en la tabla del Campeonato Nacional 2026.

Formación de Universidad de Concepción vs Palestino

Posible formación: Santiago Silva; Jorge Espejo, Osvaldo González, Leonel González, Yerco Oyanedel; David Retamal, Cristhofer Mesías, Facundo Mater, Jeison Fuentealba; Cecilio Waterman, Daniel Barrea. DT: Facundo Gareca.

Formación de Palestino vs Universidad de Concepción

Posible formación: Sebastian Perez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Fernando Meza, Dylan Zúñiga; Julián Fernández, Martin Araya, Francisco Montes, César Munder, Sebastian Gallegos; Nelson Da Silva. DT: Cristian Muñoz.

Minuto a minuto de U de Concepción vs Palestino