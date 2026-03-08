El Estadio Municipal de La Cisterna alberga uno de los cierres de jornada más interesantes de la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026: Palestino recibe a Cobresal. Los Árabes vienen de una goleada y los Mineros buscan recuperarse tras su eliminación de Copa Sudamericana. El árbitro del partido es Piero Maza Gómez.

Palestino del técnico Cristian Muñoz llega con el impulso de eliminar a la U de Chile en la Copa Sudamericana, su mejor actuación del año. A pesar de un inicio irregular con 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas, los Tetracolores marchan 13.° con 5 puntos, pero el triunfo sobre los azules parece haber despertado al equipo.

Cobresal llega con urgencia de reacción: son 8.° con 7 puntos (2 victorias, 1 empate y 2 derrotas), pero vienen de sufrir la inesperada derrota 0-1 en El Cobre ante Deportes La Serena, su primera caída como local en el campeonato 2026. El historial reciente entre ambos arroja datos interesantes: los Mineros ganaron el último duelo 2-1 el 7 de septiembre de 2025 en El Salvador, aunque Palestino se impuso 2-1 en La Cisterna en el torneo anterior.

Palestino vs Cobresal, minuto a minuto