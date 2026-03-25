Limache y Palestino se miden por la Fecha 2 del Grupo C de la Copa de la Liga 2026, en un duelo en que ambos elencos buscan su primer triunfo en el torneo, para no quedar rezagados en la tabla de posiciones, y mantenerse con opciones ciertas de clasificar a semifinales de la competición, a la que solo acceden los primeros de cada zona.

El compromiso está pactado en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota, donde los Tomateros suelen hacerse muy fuertes. De hecho, los limachinos no han perdido en esa cancha en esta temporada, mientras que los Árabes necesitan recomponerse de un difícil inicio de temporada.

¿Quién transmite Limache vs Palestino por la Copa de la Liga 2026?

Para ver el partido de Limache vs Palestino por la Copa de la Liga 2026 debes acceder a la señal de cable de TNT Sports Premium o la plataforma de pago de streaming de TNT Sports en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Limache vs Palestino por la Copa de la Liga 2026?

Limache y Palestino se enfrentan este jueves 26 de marzo a las 18:00 horas por la Fecha 2 del Grupo C de la Copa de la Liga 2026.

Fecha: Jueves 26 de marzo

Horario: 18:00 horas

Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández (Quillota)

Árbitros del partido de Limache vs Palestino por la Copa de la Liga 2026

Árbitro: Miguel Araos

1er asistente: José Retamal

2do asistente: Mario Lagos

4to árbitro: Fabián Reyes

VAR: Nicolás Gamboa

AVAR: Juan Ibarra

¿Cómo llegan Limache vs Palestino?

Limache viene de empatar 1-1 como visitante contra O’Higgins en Rancagua, por lo que una victoria ante Palestino lo dejaría expectante en la lucha por el liderato de su grupo en la Copa de la Liga.

Los Tetracolores, en tanto, perdió por 1-2 como local ante Everton y necesita como sea los tres puntos. Además, el elenco de Cristian “La Nona” Muñoz acumuló su segunda derrota consecutiva, perdiendo el tranco ganador de tres partidos seguidos que habpia enrielado anteriormente.

Probable XI de Limache vs Palestino por la Copa de la Liga 2026

Matías Bórquez; Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Yerko González; Joaquín Montecinos, César Pinares, Ramón Martínez, Marcelo Flores; Daniel “Popín” Castro, Jean Meneses y Gonzalo Sosa. DT: Víctor Rivero.

Probable XI de Palestino vs Limache por la Copa de la Liga 2026