El Estadio El Teniente de Rancagua se viste de gala para albergar el esperado choque entre O’Higgins y Deportes Limache, en un duelo válido por la primera fecha de la naciente Copa de la Liga 2026.

El “Capo de Provincia” buscará imponer sus términos y hacerse fuerte de local, mientras que el elenco tomatero intentará dar el gran golpe como visitante para arrancar liderando su grupo.

¿Dónde ver el partido de O’Higgins vs Limache por la Copa de la Liga 2026?

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¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Limache?

O’Higgins y Limache se enfrentan este domingo 22 de marzo a las 18:00 horas en Rancagua por la Fecha 1 de la Copa de la Liga 2026.

📆 Fecha: Domingo 22 de marzo

Domingo 22 de marzo ⏰ Horario: 18:00 horas

18:00 horas 🏟️ Estadio: El Teniente (Rancagua)

El Teniente (Rancagua) 🏆 Copa: Fecha 1 – Grupo B – Copa de la Liga 2026

¿Cómo llegan O’Higgins y Limache?

El “Capo de Provincia” llega buscando mayor regularidad tras un arranque de altos y bajos en la temporada que mantiene inquieto al entrenador Lucas Bovaglio, mientras que el elenco “Tomatero” aterriza en Rancagua como la gran revelación del año, ubicándose como sublíder del torneo de la mano de figuras como Jean Meneses y Daniel “Popín” Castro.

No obstante, esta es otra historia y ambos elencos parten de cero en una competición que da pasajes a la Copa Libertadores 2027 (Chile 3), por lo que empezar con un triunfo sería muy valioso.

La formación de O’Higgins vs Limache

Probable formación: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Juan Leiva, Felipe Ogaz, Martin Sarrafiore; Francisco González, Joaquin Tapia y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

La formación de O’Higgins vs Limache

Posible formación: Matías Borquez; Misael Llantén, Yerko Gonzalez, Augusto Aguirre, Marcelo Flores; Axel Alfonzo, Ramon Martínez; Vicente Álvarez,Marcos Arturia, Daniel Castro y Jean David Meneses. DT: Víctor Rivero.

Historial reciente entre Cobresal vs Ñublense

Últimos enfrentamientos:

Deportes Limache 2-1 O’Higgins (14-02-2026)

O’Higgins Deportes Limache 2-2 O’Higgins (22-08-2025)

O’Higgins O’Higgins 3-1 Deportes Limache (29-03-2025)

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