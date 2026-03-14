Unión La Calera y O’Higgins se medirán este lunes 16 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. Ambos equipos llegan con realidades distintas tras la última jornada, por lo que buscarán sumar puntos clave en esta nueva fecha del torneo.

El encuentro será transmitido a través de TNT Sports Premium y también podrá verse por streaming en HBO Max.

¿Quién transmite en vivo Unión La Calera vs O’Higgins?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión La Calera vs O’Higgins?

El partido entre Unión La Calera y O’Higgins se disputará este lunes 16 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

🗓 Fecha: Lunes 16 de marzo

🕕 Hora: 18:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

Árbitros del partido entre Unión La Calera vs O’Higgins

Árbitro: Mario Salvo.

1er asistente: Miguel Rocha.

2do asistente: Hernán Banda.

Cuarto árbitro: Nicolás Gamboa.

VAR: Rodrigo Carvajal.

AVAR: Fabián Reyes.

¿Cómo llegan Unión La Calera y O’Higgins al partido?

Unión La Calera viene de sufrir una dura derrota por 3-0 ante Deportes La Serena en el Estadio La Portada, resultado que lo dejó con la necesidad de recuperarse en casa en esta nueva jornada del Campeonato Nacional.

O’Higgins, en tanto, llega luego de imponerse por 1-0 frente a Universidad Católica en su último compromiso, un triunfo importante que le permitió sumar tres puntos valiosos. Eso sí, en la Copa Libertadores cayó ante Tolima y ahora participará en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El último enfrentamiento entre ambos equipos se disputó el 3 de agosto de 2025 y terminó con victoria de O’Higgins por 1-0 sobre el cuadro calerano.

Probable formación de Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Rodrigo Cáseres, Daniel Gutiérrez, Cristian Gutiérrez; Camilo Moya, Yerko Leiva, Kevin Méndez, Carlo Villanueva, Axel Encinas; Sebastián Sáez.

Probable formación de O’Higgins

Omar Carabalí; Luis Pavez, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Benjamín Schamine; Martín Sarrafiore, Bryan Rabello, Francisco González; Arnaldo Castillo.

Minuto a minuto de Unión La Calera vs O’Higgins