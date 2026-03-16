Este lunes, el nombre de Cristián Garay no solo es tendencia en Chile, sino que recorre los portales deportivos de Arabia Saudita y el mundo con críticas feroces. El árbitro internacional chileno, que venía de una cuestionada actuación en el Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile, viajó al Medio Oriente como parte de los jueces invitados a la liga de las estrellas. Pero lo que debía ser una jornada de prestigio terminó en un escándalo reglamentario durante el duelo entre Al-Fateh y el Al-Hilal de Simone Inzaghi.

La controversia estalló en los descuentos, cuando Garay no dudó en sancionar un penal que significaba el empate agónico para el local. Sin embargo, lo que ocurrió tras el llamado del VAR dejó a todos en shock: el juez chileno apenas miró el monitor y, en una de las revisiones más rápidas que se recuerden en el fútbol profesional, cambió su decisión original. La rapidez del fallo ha encendido un debate que cruzó fronteras.

¿Qué pasó con Cristián Garay y el VAR en Arabia Saudita?

La jugada ocurrió en el minuto 90+6′, cuando Garay cobró una supuesta falta del defensor Kalidou Koulibaly sobre Mourad Batna. Tras ser advertido por el VAR, el árbitro chileno acudió al monitor y, en apenas siete segundos, decidió anular la infracción. Lo que indignó a los protagonistas fue que Garay solo revisó una toma de la acción, ignorando ángulos que, según reclaman los hinchas en redes sociales, sí mostraban un contacto real sobre el atacante marroquí.

¿Cómo fue el arbitraje de Cristián Garay en el partido de Al-Hilal?

El partido, que terminó con victoria para el Al-Hilal (1-0 con gol de Milinkovic-Savic), estuvo marcado por la tensión final. Garay intentó llevar un duelo fluido, pero la decisión de último minuto borró cualquier acierto previo. Jugadores de Al-Fateh estallaron en reclamos, acusando que la revisión fue insuficiente. Incluso, se viralizaron videos de cámaras que no habrían sido mostradas al juez chileno en el monitor, lo que aumentó las sospechas de los fanáticos locales.

¿Cuál fue la polémica de Cristián Garay en el Superclásico entre Colo Colo y la U?

Esta nueva controversia llega justo después de que Garay fuera blanco de críticas en Chile. Tras el Superclásico, el técnico albo Fernando Ortiz se lanzó contra el juez nacional, acusándolo de cobrar “millones de faltitas” que cortaron el ritmo del partido. Ahora, con este nuevo episodio en Arabia Saudita, el arbitraje de Garay vuelve a estar bajo la lupa internacional y de la Comisión de Árbitros.

Funny how he decided it’s not a pen in 2 seconds and didn’t even want to see any other angles 😂



pic.twitter.com/aBIFMDfjeg https://t.co/U0iLAGkx1k — fan (@NoodleHairCR7) March 14, 2026

El paso de los árbitros nacionales por la liga saudí busca exportar el nivel del referato chileno, pero actuaciones como la de esta jornada generan el efecto contrario. La prensa árabe destacó la “seguridad” de Garay para rectificar, pero la rapidez de su decisión —apenas un vistazo de 7 segundos— fue calificada como una falta de rigurosidad ante la tecnología disponible.

En redes sociales, los “palitos” no se hicieron esperar. Fanáticos chilenos y saudíes compartieron el video de la jugada, comparándola con los criterios usados en la Liga de Primera. Mientras Garay prepara su regreso al país, la polémica en Medio Oriente sigue escalando, dejando en duda si volverá a ser convocado para dirigir en tierras árabes tras este agitado desenlace.

En resumen:

Cristián Garay anuló un penal agónico en la liga de Arabia Saudita.

anuló un penal agónico en la liga de Arabia Saudita. El juez chileno tardó solo siete segundos en revisar el VAR .

en revisar el . El penal era a favor de Al-Fateh y contra el Al-Hilal de Koulibaly.

Los hinchas denunciaron que el árbitro no vio todas las cámaras disponibles.

La jugada es viral por la insólita rapidez del cambio de decisión.

¿Crees que 7 segundos son suficientes para revertir un penal o Garay se apresuró demasiado? Mira el video de la polémica y comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.