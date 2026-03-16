La jornada de lunes del Campeonato Nacional mostró otro triunfo de un visitante, Unión La Calera recibió a O’Higgins en el Nicolás Chahuán Nazar y cerró una remontada épica cuando caían por 0-3, por largos pasajes fue dominado por los Celestes. Pero, la doble competencia para los rancagüinos les pasó la cuenta en los últimos minutos.

Los goles de U La Calera vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026

El duelo comenzó con el dominio visitante, Martín Sarrafiore en los 2′ y 23′ adelantó a O’Higgins con el 0-2; Felipe Ogaz en el 56′ estiró aún más las cifras para el forastero con el 0-3; Pero Sebastián Sáez le puso un poco más de suspenso al cierre con su doblete al 79′ y 85′. Sin embargo, en el 95′ Matías Campos puso el increíble 3-3 final.

Estadísticas de U La Calera vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 7 Unión La Calera 3 3 Descanso : 0 2 Finalizado O'Higgins Sebastian Saez 79′

90′ Sebastian Saez 85′ Camilo Moya 5′

Yerko Leiva Lazo 24′

Kevin Mendez 73′ Martin Sarrafiore 2′

Martin Sarrafiore 2′ Martin Sarrafiore 23′

Martin Sarrafiore 23′ Felipe Ogaz 56′ Martin Sarrafiore 42′

Martin Sarrafiore 42′ Arnaldo Castillo 60′

Arnaldo Castillo 60′ Omar Carabali 75′

Omar Carabali 75′ Luis Pavez 90′

¿Cuándo vuelven a jugar U La Calera y O’Higgins?

Los próximos duelos serán por la Copa de la Liga.

U La Calera

🆚 Audax Italiano

🏟️ Estadio Nicolás Chahuán Nazar

📆 Viernes 20 de marzo

🕛 20:30 horas

O’Higgins

🆚 Deportes Limache

🏟️ Estadio El Teniente

📆 Domingo 22 de marzo

🕣 20:30 horas