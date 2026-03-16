La jornada de lunes del Campeonato Nacional mostró otro triunfo de un visitante, Unión La Calera recibió a O’Higgins en el Nicolás Chahuán Nazar y cerró una remontada épica cuando caían por 0-3, por largos pasajes fue dominado por los Celestes. Pero, la doble competencia para los rancagüinos les pasó la cuenta en los últimos minutos.

Los goles de U La Calera vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026

El duelo comenzó con el dominio visitante, Martín Sarrafiore en los 2′ y 23′ adelantó a O’Higgins con el 0-2; Felipe Ogaz en el 56′ estiró aún más las cifras para el forastero con el 0-3; Pero Sebastián Sáez le puso un poco más de suspenso al cierre con su doblete al 79′ y 85′. Sin embargo, en el 95′ Matías Campos puso el increíble 3-3 final.

Estadísticas de U La Calera vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 7
Unión La Calera
16/03/2026 18:00
3
3
Descanso : 0 2
Finalizado
O'Higgins
  • Sebastian Saez 79′
  • 90′
  • Sebastian Saez 85′
  • Camilo Moya 5′
  • Yerko Leiva Lazo 24′
  • Kevin Mendez 73′
  • Martin Sarrafiore 2′
  • Martin Sarrafiore 23′
  • Felipe Ogaz 56′
  • Martin Sarrafiore 42′
  • Arnaldo Castillo 60′
  • Omar Carabali 75′
  • Luis Pavez 90′

¿Cuándo vuelven a jugar U La Calera y O’Higgins?

Los próximos duelos serán por la Copa de la Liga.

U La Calera
🆚 Audax Italiano
🏟️ Estadio Nicolás Chahuán Nazar
📆 Viernes 20 de marzo
🕛 20:30 horas

O’Higgins
🆚 Deportes Limache
🏟️ Estadio El Teniente
📆 Domingo 22 de marzo
🕣 20:30 horas

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