La jornada de lunes del Campeonato Nacional mostró otro triunfo de un visitante, Unión La Calera recibió a O’Higgins en el Nicolás Chahuán Nazar y cerró una remontada épica cuando caían por 0-3, por largos pasajes fue dominado por los Celestes. Pero, la doble competencia para los rancagüinos les pasó la cuenta en los últimos minutos.
Los goles de U La Calera vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026
El duelo comenzó con el dominio visitante, Martín Sarrafiore en los 2′ y 23′ adelantó a O’Higgins con el 0-2; Felipe Ogaz en el 56′ estiró aún más las cifras para el forastero con el 0-3; Pero Sebastián Sáez le puso un poco más de suspenso al cierre con su doblete al 79′ y 85′. Sin embargo, en el 95′ Matías Campos puso el increíble 3-3 final.
Estadísticas de U La Calera vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026
- Sebastian Saez 79′
- 90′
- Sebastian Saez 85′
- Camilo Moya 5′
- Yerko Leiva Lazo 24′
- Kevin Mendez 73′
- Martin Sarrafiore 2′
- Martin Sarrafiore 23′
- Felipe Ogaz 56′
- Martin Sarrafiore 42′
- Arnaldo Castillo 60′
- Omar Carabali 75′
- Luis Pavez 90′
¿Cuándo vuelven a jugar U La Calera y O’Higgins?
Los próximos duelos serán por la Copa de la Liga.
U La Calera
🆚 Audax Italiano
🏟️ Estadio Nicolás Chahuán Nazar
📆 Viernes 20 de marzo
🕛 20:30 horas
O’Higgins
🆚 Deportes Limache
🏟️ Estadio El Teniente
📆 Domingo 22 de marzo
🕣 20:30 horas