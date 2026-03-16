🔴 Matchday | FECHA 7 – Liga de Primera Mercado Libre 2026
⚽ Marcador: Unión La Calera 0 – 2 O’Higgins; Martín Sarrafiore 2′ y 23′ (OHI)
📺 Canal: TNT Sports Premium
🕐 Horario: 18:00 hrs (Chile)
📍 Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera, Chile

Unión La Calera vs O’Higgins, minuto a minuto

¿Dónde ver Unión La Calera vs O’Higgins EN VIVO?

El partido entre Unión La Calera y O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

  • 📺 TNT Sports Premium
  • 💻 HBO Max

La Previa de Unión La Calera vs O’Higgins

Este lunes 16 de marzo a las 18:00 horas, el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera será escenario de un duelo con mucho en juego por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026. Dos equipos igualados en la tabla —ambos con 9 puntos— se miden en busca de escalar hacia la cima del torneo. Unión La Calera deberá reponerse de la goleada sufrida ante La Serena y aprovechar su localía en el Chahuán, mientras que O’Higgins llega motivado y con un historial reciente que le juega a favor: ganó el último duelo entre ambos 1-0 en Rancagua el 3 de agosto de 2025. El ganador se meterá de lleno en la pelea por los puestos de liderato del Campeonato Nacional 2026.

Formaciones de Unión La Calera y O’Higgins

Formación de U La Calera

Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Rodrigo Cáseres, Daniel Gutiérrez, Cristian Gutiérrez; Camilo Moya, Yerko Leiva, Kevin Méndez, Carlo Villanueva, Martín Hiriart; Sebastián Sáez.

Formación de O’Higgins

Omar Carabalí; Luis Pavez, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Joaquín Tapia; Martín Sarrafiore, Martín Sarrafiore, Francisco González; Arnaldo Castillo.

Estadísticas Unión La Calera vs O’Higgins

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 7
Unión La Calera
16/03/2026 18:00
0
2
Primera parte
O'Higgins
  • Camilo Moya 5′
  • Yerko Leiva Lazo 24′
  • Martin Sarrafiore 2′
  • Martin Sarrafiore 23′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
24 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Yerko Leiva Lazo
23 ‘
O'Higgins
Gol regular : Martin Sarrafiore
5 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Camilo Moya
2 ‘
O'Higgins
Asistencia : Francisco Gonzalez
2 ‘
O'Higgins
Gol regular : Martin Sarrafiore
Amonestación para Yerko Leiva Lazo.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Martin Sarrafiore!
Amonestación para Camilo Moya.
Asistencia de Francisco Gonzalez en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Martin Sarrafiore!
El árbitro da inicio al encuentro.
Unión La Calera
4-2-3-1
Nicolas Avellaneda 1
Nicolas
Avellaneda
Christopher Diaz 25
Christopher
Diaz
Camilo Moya 5
Camilo
Moya
Rodrigo Caseres 6
Rodrigo
Caseres
Martin Hiriart 17
Martin
Hiriart
Cristian Gutierrez 4
Cristian
Gutierrez
Yerko Leiva Lazo 8
Yerko
Leiva
Lazo
Daniel Gutierrez 27
Daniel
Gutierrez
Carlos Villanueva 14
Carlos
Villanueva
Kevin Mendez 10
Kevin
Mendez
Sebastian Saez 11
Sebastian
Saez
  • Entrenador
  • 0
    Martin Cicotello
  • Suplentes
  • 12
    Nelson Espinoza
  • 2
    Javier Saldias
  • 3
    Nicolas Palma
  • 7
    Bayron Oyarzo
  • 9
    Francisco Pozzo
  • 18
    Axel Encinas
  • 19
    Matias Campos
  • 21
    Benjamin Argandona
  • 29
    Joaquin Soto
O'Higgins
4-2-3-1
Omar Carabali 31
Omar
Carabali
Felipe Faundez 3
Felipe
Faundez
Alan Robledo 22
Alan
Robledo
Miguel Brizuela 33
Miguel
Brizuela
Luis Pavez 6
Luis
Pavez
Felipe Ogaz 8
Felipe
Ogaz
Juan Leiva 11
Juan
Leiva
Francisco Gonzalez 24
Francisco
Gonzalez
Joaquin Tapia 30
Joaquin
Tapia
Martin Sarrafiore 7
Martin
Sarrafiore
Arnaldo Castillo 9
Arnaldo
Castillo
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Suplentes
  • 1
    Jorge Pena
  • 5
    Gabriel Pinto
  • 15
    Benjamin Rojas
  • 16
    Esteban Calderon
  • 20
    Leandro Diaz
  • 21
    Nicolas Garrido
  • 26
    Rodrigo Godoy
  • 29
    Bastian Yanez
  • 32
    Thiago Vecino
1
Faltas Cometidas
0
1
Fuera de Juego
1
60
Posesión de Balón
40
2
Tarjetas Amarillas
0
1
Tiros Fuera
1
0
Tiros a Puerta
2
3
Corners
1
0
Tarjetas Rojas
0
4
Saques de Portería
5
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
2
0
Paradas
0
0
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
2
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
1
Corners 1ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
1
Faltas Cometidas 1ª Mitad
0
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