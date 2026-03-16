🔴 Matchday | FECHA 7 – Liga de Primera Mercado Libre 2026

⚽ Marcador: Unión La Calera 0 – 2 O’Higgins; Martín Sarrafiore 2′ y 23′ (OHI)

📺 Canal: TNT Sports Premium

🕐 Horario: 18:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera, Chile

Unión La Calera vs O’Higgins, minuto a minuto

¿Dónde ver Unión La Calera vs O’Higgins EN VIVO?

El partido entre Unión La Calera y O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 TNT Sports Premium

💻 HBO Max

La Previa de Unión La Calera vs O’Higgins

Este lunes 16 de marzo a las 18:00 horas, el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera será escenario de un duelo con mucho en juego por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026. Dos equipos igualados en la tabla —ambos con 9 puntos— se miden en busca de escalar hacia la cima del torneo. Unión La Calera deberá reponerse de la goleada sufrida ante La Serena y aprovechar su localía en el Chahuán, mientras que O’Higgins llega motivado y con un historial reciente que le juega a favor: ganó el último duelo entre ambos 1-0 en Rancagua el 3 de agosto de 2025. El ganador se meterá de lleno en la pelea por los puestos de liderato del Campeonato Nacional 2026.

Formaciones de Unión La Calera y O’Higgins

Formación de U La Calera

Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Rodrigo Cáseres, Daniel Gutiérrez, Cristian Gutiérrez; Camilo Moya, Yerko Leiva, Kevin Méndez, Carlo Villanueva, Martín Hiriart; Sebastián Sáez.

Formación de O’Higgins

Omar Carabalí; Luis Pavez, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Joaquín Tapia; Martín Sarrafiore, Martín Sarrafiore, Francisco González; Arnaldo Castillo.

Estadísticas Unión La Calera vs O’Higgins