🔴 Matchday | FECHA 7 – Liga de Primera Mercado Libre 2026
⚽ Marcador: Unión La Calera 0 – 2 O’Higgins; Martín Sarrafiore 2′ y 23′ (OHI)
📺 Canal: TNT Sports Premium
🕐 Horario: 18:00 hrs (Chile)
📍 Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera, Chile
Unión La Calera vs O’Higgins, minuto a minuto
¿Dónde ver Unión La Calera vs O’Higgins EN VIVO?
El partido entre Unión La Calera y O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:
- 📺 TNT Sports Premium
- 💻 HBO Max
La Previa de Unión La Calera vs O’Higgins
Este lunes 16 de marzo a las 18:00 horas, el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera será escenario de un duelo con mucho en juego por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026. Dos equipos igualados en la tabla —ambos con 9 puntos— se miden en busca de escalar hacia la cima del torneo. Unión La Calera deberá reponerse de la goleada sufrida ante La Serena y aprovechar su localía en el Chahuán, mientras que O’Higgins llega motivado y con un historial reciente que le juega a favor: ganó el último duelo entre ambos 1-0 en Rancagua el 3 de agosto de 2025. El ganador se meterá de lleno en la pelea por los puestos de liderato del Campeonato Nacional 2026.
Formaciones de Unión La Calera y O’Higgins
Formación de U La Calera
Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Rodrigo Cáseres, Daniel Gutiérrez, Cristian Gutiérrez; Camilo Moya, Yerko Leiva, Kevin Méndez, Carlo Villanueva, Martín Hiriart; Sebastián Sáez.
Formación de O’Higgins
Omar Carabalí; Luis Pavez, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Joaquín Tapia; Martín Sarrafiore, Martín Sarrafiore, Francisco González; Arnaldo Castillo.
Estadísticas Unión La Calera vs O’Higgins
- Camilo Moya 5′
- Yerko Leiva Lazo 24′
- Martin Sarrafiore 2′
- Martin Sarrafiore 23′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Avellaneda
Diaz
Moya
Caseres
Hiriart
Gutierrez
Leiva
Lazo
Gutierrez
Villanueva
Mendez
Saez
- Entrenador
-
0Martin Cicotello
- Suplentes
-
12Nelson Espinoza
-
2Javier Saldias
-
3Nicolas Palma
-
7Bayron Oyarzo
-
9Francisco Pozzo
-
18Axel Encinas
-
19Matias Campos
-
21Benjamin Argandona
-
29Joaquin Soto
Carabali
Faundez
Robledo
Brizuela
Pavez
Ogaz
Leiva
Gonzalez
Tapia
Sarrafiore
Castillo
- Entrenador
-
0Lucas Bovaglio
- Suplentes
-
1Jorge Pena
-
5Gabriel Pinto
-
15Benjamin Rojas
-
16Esteban Calderon
-
20Leandro Diaz
-
21Nicolas Garrido
-
26Rodrigo Godoy
-
29Bastian Yanez
-
32Thiago Vecino