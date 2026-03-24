Universidad de Chile y Unión La Calera fueron los encargados de darle vida a esta segunda fecha de la Copa de la Liga en el Estadio Nacional, en un duelo intenso y con llegadas de ambos equipos que marcó el debut de Fernando Gago en la banca azul.

El conjunto “cementero” golpeó temprano con un gol de Bayron Oyarzo y supo sostener la ventaja para imponerse por 1-0, arruinando el estreno del técnico argentino en Ñuñoa.

Los goles de U de Chile vs Unión La Calera por la Copa de la Liga 2026

La apertura de la cuenta llegó al minuto 26, cuando Unión La Calera aprovechó una desatención en la defensa azul. Tras una rápida acción por banda, el balón fue enviado al área, donde Bayron Oyarzo apareció con gran lectura para anticiparse a la defensa azul y definir con precisión ante un arco que estaba sin su guardameta, marcando el 1-0 en el Estadio Nacional.

Además, el partido dejó una imagen preocupante para los azules. A los 9 minutos, Juan Martín Lucero tuvo que abandonar la cancha por lesión, encendiendo las alarmas en el debut de Fernando Gago. El delantero salió visiblemente afectado y fue captado en el banco de suplentes al borde de las lágrimas, reflejando la frustración por no poder continuar en un encuentro clave.

Con la ventaja a su favor, el cuadro “cementero” bajó las revoluciones del partido y se ordenó defensivamente, resistiendo los intentos de Universidad de Chile, que buscó el empate durante gran parte del encuentro pero sin la claridad necesaria en el último tercio.

¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile y Unión La Calera?

Universidad de Chile y Unión La Calera volverán a ver acción en la Copa de la Liga 2026.

Universidad de Chile

🆚 Audax Italiano

🏟️ Estadio Bicentenario de La Florida

📅 31 de marzo

🕒 18:00 horas

Unión La Calera

🆚 Deportes La Serena

🏟️ Estadio Nicolás Chahuán

📅 28 de marzo

🕒 18:30 horas

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