La espera terminó para uno de los laterales más ganadores de los últimos años en el fútbol chileno. Siete meses han pasado desde la última vez que Óscar Opazo figuró en una planilla oficial, y tras un largo calvario médico que lo terminó alejando definitivamente de Colo Colo, el “Torta” está listo para su gran revancha. Lo que hace meses parecía una quimera, hoy es realidad: el conconino recibió el alta total y se prepara para vestir, por primera vez, una camiseta que generó roncha en el puerto.

El ex seleccionado nacional vivió un 2025 para el olvido. Su última citación fue en el Superclásico del 31 de agosto, donde ni siquiera sumó minutos. Tras una compleja meniscopatía que lo obligó a pasar por el quirófano y cerrar su ciclo en Macul, el formado en Santiago Wanderers sorprendió a todos al fichar por el archirrival, Everton de Viña del Mar, un movimiento que incendió el mercado de fichajes de verano.

¿Cuándo debuta Óscar Opazo en Everton?

Según confirmó el periodista Diego Peralta, el lateral derecho entró en la lista de citados para el trascendental compromiso de este martes 31 de marzo. Everton recibirá a Deportes Limache en el Estadio Sausalito a partir de las 20:30 horas, en un duelo válido por la tercera fecha del Grupo C de la Copa de la Liga.

Opazo no disputa un partido oficial desde el 19 de julio del año pasado, cuando apenas jugó 34 minutos con el “Cacique”. Hoy, bajo el mando de Víctor Rivero, el defensor busca recuperar el tiempo perdido y ser la pieza de experiencia que necesita el cuadro “Oro y Cielo” para asaltar el liderato de su zona.

El escenario de Everton: ¿Cómo llega al duelo ante Limache?

El partido es una “final adelantada” para los Ruleteros. Actualmente, Everton marcha en la segunda posición del Grupo C con 3 puntos, situándose a cuatro unidades del líder O’Higgins (que tiene un partido más). Un triunfo hoy los dejaría a tiro de cañón del “Capo de Provincia”.

Por su parte, el equipo de Limache llega con 2 unidades y la urgencia de no quedarse atrás en la tabla, prometiendo un duelo de alta intensidad donde el debut del “Torta” podría ser el factor desequilibrante por la banda derecha.

En resumen

El regreso: Óscar Opazo vuelve tras 7 meses de inactividad oficial.

Óscar Opazo vuelve tras oficial. El debut: Está citado por primera vez en Everton para el duelo ante Limache.

Está citado por primera vez en Everton para el duelo ante Limache. Historial: Su último partido fue en julio de 2025 con Colo Colo.

Su último partido fue en julio de 2025 con Colo Colo. Horario: El partido se juega hoy a las 20:30 horas en el Sausalito.

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