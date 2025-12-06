Deportes Iquique y Universidad de Chile protagonizaron un vibrante compromiso en el Tierra de Campeones. Los azules, que estuvieron dos veces en desventaja a lo largo del partido, se impusieron por 3-2 a los Dragones Celestes, resultado que provocó el descenso de los locales a la Primera B.

Pese al triunfo los dirigidos por Gustavo Álvarez no lograron quedarse con el Chile 3 debido a los triunfos de Universidad Católica y O’Higgins sobre Unión La Calera y Everton, respectivamente. De esta forma, los laicos jugarán la Copa Sudamericana la próxima temporada.

⚽ Los goles de Iquique vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

La apertura de la cuenta llegó apenas inició el partido tras una gran asociación colectiva de Deportes Iquique. Edson Puch irrumpió por el sector izquierdo de la cancha y se juntó con Dávila, quien envió el balón al área buscando al goleador del equipo, Álvaro Ramos, que sorprendió a la defensa de la U para marcar el primero del partido a los 4 minutos.

Minutos más tarde (17′) la Universidad de Chile encontró el empate en los pies de Lucas Di Yorio. Sin embargo, el árbitro Mathias Riquelme anuló la anotación –tras intervención del VAR– por una posición de adelanto en el inicio de la jugada.

Pese a esto los dirigidos por Gustavo Álvarez no bajaron los brazos y siguieron buscando la igualdad, la cual encontraron en la media hora del partido gracias a una genialidad de Matías Sepúlveda. El ‘Tucu’ sirvió un tiro libre perfecto que dejó sin opciones a Leandro Requena para poner el 1-1 a los 30′.

Ya en el complemento los locales volvieron a golpear de entrada cuando Puch lanzó un centro al área, el cual conectó de gran forma Álvaro Ramos, obligando a la estirada de Castellón. Sin embargo, el rebote le quedó a Bryan Soto, quien empujó la pelota para poner la paridad a los 47′.

Este golpe no provocó que la U se desmoronara, por lo que encontraron rápidamente el empate. En el minuto 50, Maximiliano Guerrero apareció por la derecha, sorteó a un defensor y sacó un zapatazo que sorprendió al golero para poner el 2-2. Y solo cinco minutos más tarde, Javier Altamirano asistió a Lucas Di Yorio, quien se acomodó y sacó un zurdazo que se coló en el ángulo para poner el 3-2 a los 55′.

📊 Estadísticas Iquique vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 30
Deportes Iquique
06/12/2025 18:00
2
3
Descanso : 1 1
Finalizado
Universidad de Chile
  • Alvaro Ramos 4′
  • Bryan Soto 47′
  • Salvador Sanchez 29′
  • Marcos Gomez 34′
  • 77′
  • Bryan Soto 89′
  • Steffan Pino 89′
  • Bryan Soto 90′
  • Matias Sepulveda 30′
  • Maximiliano Guerrero 51′
  • Lucas Di Yorio 56′
  • Rodrigo Contreras 76′
  • Charles Aránguiz 89′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 3 ‘
Deportes Iquique
Tarjeta roja : Bryan Soto
89 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Charles Aránguiz
89 ‘
Deportes Iquique
Tarjeta amarilla : Steffan Pino
89 ‘
Deportes Iquique
Tarjeta amarilla : Bryan Soto
85 ‘
Deportes Iquique
Sustitución entra : Hans Salinas
85 ‘
Deportes Iquique
Sustitución sale : César Fuentes
81 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Nicolas Fernandez
81 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Fabian Hormazabal
81 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Nicolas Ramirez
81 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Maximiliano Guerrero
77 ‘
Deportes Iquique
Tarjeta amarilla :
76 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Rodrigo Contreras
69 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Rodrigo Contreras
69 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Leandro Fernandez
69 ‘
Deportes Iquique
Sustitución entra : Enzo Hoyos
69 ‘
Deportes Iquique
Sustitución sale : Agustin Venezia
62 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Flavio Moya
62 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Javier Altamirano
59 ‘
Deportes Iquique
Sustitución entra : Steffan Pino
59 ‘
Deportes Iquique
Sustitución sale : Edson Puch
56 ‘
Universidad de Chile
Gol regular : Lucas Di Yorio
51 ‘
Universidad de Chile
Gol regular : Maximiliano Guerrero
47 ‘
Deportes Iquique
Gol regular : Bryan Soto
46 ‘
Deportes Iquique
Sustitución entra : Bryan Soto
46 ‘
Deportes Iquique
Sustitución sale : Marcos Gomez
34 ‘
Deportes Iquique
Tarjeta amarilla : Marcos Gomez
30 ‘
Universidad de Chile
Gol regular : Matias Sepulveda
29 ‘
Deportes Iquique
Tarjeta amarilla : Salvador Sanchez
4 ‘
Deportes Iquique
Asistencia : Misael Davila
4 ‘
Deportes Iquique
Gol regular : Alvaro Ramos
[ +10 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +3 ‘ ] ¡EXPULSADO! – ¡Bryan Soto ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
Amonestación para Steffan Pino.
Amonestación para Charles Aránguiz.
Amonestación para Bryan Soto.
Cambio: se retira César Fuentes y entra en su lugar Hans Salinas.
Cambio: se retira Fabian Hormazabal y entra en su lugar Nicolas Fernandez.
Cambio: se retira Maximiliano Guerrero y entra en su lugar Nicolas Ramirez.
Amonestación para [player1].
Amonestación para Rodrigo Contreras.
Cambio: se retira Leandro Fernandez y entra en su lugar Rodrigo Contreras.
Cambio: se retira Agustin Venezia y entra en su lugar Enzo Hoyos.
Cambio: se retira Javier Altamirano y entra en su lugar Flavio Moya.
Cambio: se retira Edson Puch y entra en su lugar Steffan Pino.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Lucas Di Yorio!
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Maximiliano Guerrero!
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Bryan Soto!
Cambio: se retira Marcos Gomez y entra en su lugar Bryan Soto.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Marcos Gomez.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Matias Sepulveda!
Amonestación para Salvador Sanchez.
Asistencia de Misael Davila en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Alvaro Ramos!
El árbitro da inicio al encuentro.
Deportes Iquique
4-2-3-1
Leandro Requena 22
Leandro
Requena
Dilan Rojas 4
Dilan
Rojas
César Fuentes 5
César
Fuentes
Salvador Sanchez 31
Salvador
Sanchez
Misael Davila 14
Misael
Davila
Diego Orellana 20
Diego
Orellana
Marcos Gomez 26
Marcos
Gomez
Cesar Gonzalez 17
Cesar
Gonzalez
Agustin Venezia 28
Agustin
Venezia
Edson Puch 10
Edson
Puch
Alvaro Ramos 11
Alvaro
Ramos
  • Entrenador
  • 0
    Rodrigo Guerrero
  • Suplentes
  • 12
    Daniel Castillo
  • 24
    Bayron Barrera
  • 19
    Rubén Farfán
  • 32
    Enzo Hoyos
  • 8
    Steffan Pino
  • 18
    Hans Salinas
  • 16
    Bryan Soto
Universidad de Chile
3-5-2
Gabriel Castellon 25
Gabriel
Castellon
Franco Calderon 2
Franco
Calderon
Matias Zaldivia 22
Matias
Zaldivia
Fabian Hormazabal 17
Fabian
Hormazabal
Maximiliano Guerrero 7
Maximiliano
Guerrero
Javier Altamirano 19
Javier
Altamirano
Israel Poblete 8
Israel
Poblete
Charles Aránguiz 20
Charles
Aránguiz
Matias Sepulveda 16
Matias
Sepulveda
Leandro Fernandez 9
Leandro
Fernandez
Lucas Di Yorio 18
Lucas
Di
Yorio
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Alvarez
  • Suplentes
  • 1
    Cristopher Toselli
  • 23
    Ignacio Vasquez
  • 5
    Nicolas Ramirez
  • 27
    Rodrigo Contreras
  • 6
    Nicolas Fernandez
  • 34
    Flavio Moya
  • 21
    Marcelo Díaz
11
Faltas Cometidas
13
2
Fuera de Juego
4
42
Posesión de Balón
58
5
Tarjetas Amarillas
2
7
Tiros Fuera
7
5
Tiros a Puerta
4
2
Corners
2
1
Tarjetas Rojas
0
9
Saques de Portería
10
0
Penaltis
0
13
Tiros Libres
11
1
Paradas
3
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
3
6
Tiros Fuera 2ª Mitad
4
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
3
Tiros a Puerta 2ª Mitad
3
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
2
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
2
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
2
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
3
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
2
1
Corners 1ª Mitad
2
1
Corners 2ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
7
Faltas Cometidas 1ª Mitad
2
3
Faltas Cometidas 2ª Mitad
7
Últimos enfrentamientos
DEP 2 – 3 UNI 06/12/2025
UNI 3 – 1 DEP 21/06/2025
UNI 0 – 3 DEP 29/09/2024
UNI 2 – 2 DEP 05/05/2024

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Iquique y la U de Chile?

Este partido se puso fin a la temporada de ambos equipos, por lo que no volverán a jugar hasta el próximo año. Deportes Iquique deberá hacerlo en la Primera B, donde buscarán regresar lo más pronto posible a la división de honor del fútbol chileno.

