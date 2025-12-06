Deportes Iquique y Universidad de Chile protagonizaron un vibrante compromiso en el Tierra de Campeones. Los azules, que estuvieron dos veces en desventaja a lo largo del partido, se impusieron por 3-2 a los Dragones Celestes, resultado que provocó el descenso de los locales a la Primera B.
Pese al triunfo los dirigidos por Gustavo Álvarez no lograron quedarse con el Chile 3 debido a los triunfos de Universidad Católica y O’Higgins sobre Unión La Calera y Everton, respectivamente. De esta forma, los laicos jugarán la Copa Sudamericana la próxima temporada.
⚽ Los goles de Iquique vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025
La apertura de la cuenta llegó apenas inició el partido tras una gran asociación colectiva de Deportes Iquique. Edson Puch irrumpió por el sector izquierdo de la cancha y se juntó con Dávila, quien envió el balón al área buscando al goleador del equipo, Álvaro Ramos, que sorprendió a la defensa de la U para marcar el primero del partido a los 4 minutos.
Minutos más tarde (17′) la Universidad de Chile encontró el empate en los pies de Lucas Di Yorio. Sin embargo, el árbitro Mathias Riquelme anuló la anotación –tras intervención del VAR– por una posición de adelanto en el inicio de la jugada.
Pese a esto los dirigidos por Gustavo Álvarez no bajaron los brazos y siguieron buscando la igualdad, la cual encontraron en la media hora del partido gracias a una genialidad de Matías Sepúlveda. El ‘Tucu’ sirvió un tiro libre perfecto que dejó sin opciones a Leandro Requena para poner el 1-1 a los 30′.
Ya en el complemento los locales volvieron a golpear de entrada cuando Puch lanzó un centro al área, el cual conectó de gran forma Álvaro Ramos, obligando a la estirada de Castellón. Sin embargo, el rebote le quedó a Bryan Soto, quien empujó la pelota para poner la paridad a los 47′.
Este golpe no provocó que la U se desmoronara, por lo que encontraron rápidamente el empate. En el minuto 50, Maximiliano Guerrero apareció por la derecha, sorteó a un defensor y sacó un zapatazo que sorprendió al golero para poner el 2-2. Y solo cinco minutos más tarde, Javier Altamirano asistió a Lucas Di Yorio, quien se acomodó y sacó un zurdazo que se coló en el ángulo para poner el 3-2 a los 55′.
📊 Estadísticas Iquique vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025
- Alvaro Ramos 4′
- Bryan Soto 47′
- Salvador Sanchez 29′
- Marcos Gomez 34′
- 77′
- Bryan Soto 89′
- Steffan Pino 89′
- Bryan Soto 90′
- Matias Sepulveda 30′
- Maximiliano Guerrero 51′
- Lucas Di Yorio 56′
- Rodrigo Contreras 76′
- Charles Aránguiz 89′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Requena
Rojas
Fuentes
Sanchez
Davila
Orellana
Gomez
Gonzalez
Venezia
Puch
Ramos
- Entrenador
-
0Rodrigo Guerrero
- Suplentes
-
12Daniel Castillo
-
24Bayron Barrera
-
19Rubén Farfán
-
32Enzo Hoyos
-
8Steffan Pino
-
18Hans Salinas
-
16Bryan Soto
Castellon
Calderon
Zaldivia
Hormazabal
Guerrero
Altamirano
Poblete
Aránguiz
Sepulveda
Fernandez
Di
Yorio
- Entrenador
-
0Gustavo Alvarez
- Suplentes
-
1Cristopher Toselli
-
23Ignacio Vasquez
-
5Nicolas Ramirez
-
27Rodrigo Contreras
-
6Nicolas Fernandez
-
34Flavio Moya
-
21Marcelo Díaz
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Iquique y la U de Chile?
Este partido se puso fin a la temporada de ambos equipos, por lo que no volverán a jugar hasta el próximo año. Deportes Iquique deberá hacerlo en la Primera B, donde buscarán regresar lo más pronto posible a la división de honor del fútbol chileno.
🔗 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle del fútbol chileno y del mercado de pases que se avecina.