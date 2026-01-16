Everton vuelve a encontrarse con su gente en una noche cargada de simbolismo. El elenco viñamarino abre oficialmente su temporada 2026 con la tradicional Noche Oro y Cielo, una jornada que mezcla fiesta, presentación del plantel y fútbol, con Deportes Limache como rival en el Estadio Sausalito.

Más que un amistoso, el cruce ante los tomateros aparece como el primer termómetro real del nuevo año para los ruleteros. Será la oportunidad de mostrar en cancha el trabajo de pretemporada, dejar atrás el estreno internacional en Uruguay y comenzar a ilusionar a los hinchas de Viña del Mar con un proyecto que busca dar un salto competitivo en 2026.

🕒 ¿A qué hora juega Everton vs Limache por la Noche Oro y Cielo?

El encuentro está programado para:

📆 Sábado 17 de enero de 2026

⏰ 20:00

🏟️ Estadio Sausalito, Viña del Mar

Desde Everton adelantaron que la jornada contempla espectáculo previo, presentación del plantel 2026 y el amistoso ante Limache como evento central de la noche.

🏟️ ¿Qué es la Noche Oro y Cielo y por qué es especial para Everton?

La Noche Oro y Cielo es uno de los hitos más identitarios de la pretemporada evertoniana. Mucho más que un partido amistoso, funciona como el reencuentro oficial entre el equipo y su gente, una instancia cargada de simbolismo donde se mezclan historia, pertenencia y las primeras expectativas del año futbolístico.

Para Everton, el duelo ante Deportes Limache representa el verdadero punto de partida del 2026 en casa. Será la primera presentación del plantel ante su público en el Estadio Sausalito, luego del exigente estreno internacional en la Serie Río de La Plata, donde los ruleteros cayeron por 5-3 ante Independiente en Uruguay, pero dejaron pasajes futbolísticos que alimentan la ilusión en torno al trabajo de Javier Torrente.

La Noche Oro y Cielo contará con precios populares en las entradas, buscando facilitar el acceso de los hinchas y potenciar el ambiente en las tribunas. La organización contempla además actividades previas al partido, con animación y participación de escuelas de fútbol, reforzando el carácter familiar y festivo del evento.

🔵 ¿Cómo llega Everton al amistoso ante Limache?

El equipo dirigido por Javier Torrente llega con rodaje y conclusiones tras su paso por Uruguay. Ante Independiente, Everton mostró orden, atrevimiento y capacidad ofensiva, aunque también evidenció errores defensivos propios de esta etapa del año.

Pese a la derrota, el cuerpo técnico sacó señales positivas, especialmente en la intensidad del juego y la respuesta del equipo ante un rival de jerarquía continental. La Noche Oro y Cielo aparece ahora como el escenario ideal para ajustar piezas, probar variantes y comenzar a consolidar la idea para el torneo local.

🔴 ¿Por qué este partido es clave para Deportes Limache?

Para Deportes Limache, el amistoso ante Everton tiene un valor estratégico. No solo enfrentará a un rival de Primera División en un estadio lleno, sino que además le servirá como preparación directa para la Supercopa Chilena 2026, torneo que disputará pocos días después.

El equipo tomatero será protagonista del nuevo formato cuadrangular de la Supercopa y jugará nada menos que en el mismo Estadio Sausalito, donde el miércoles 21 de enero enfrentará a Coquimbo Unido en semifinales. El cruce ante Everton permite afinar detalles tácticos, ritmo competitivo y funcionamiento colectivo antes de uno de los desafíos más importantes de su historia reciente.

