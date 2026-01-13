Everton tuvo un tremendo desafío de pretemporada: los Ruleteros enfrentaron nada menos que a Independiente de Avellaneda en un duelo válido por el torneo amistoso Serie Río de La Plata en Uruguay.

El elenco Oro y Cielo perdió por 5-3 en un partidazo contra el elenco de Gustavo Quinteros, el que seguramente le servirá mucho para enfrentar de mejor forma el Campeonato Nacional 2026.

⚽ Los goles de Everton vs Independiente por la Serie Río de La Plata 2026

Everton se puso en ventaja en los 18 minutos gracias a un tanto de Alan Medina, aunque Independiente lo dio vuelta mediante los tantos del exjugador de Huachipato Walter Mazzantti (37’) y el chileno Luciano Cabral (38’).

Antes del descanso lo igualó Julián Alfaro para los viñamarinos en los 41’.

En el complemento, el Rojo de Avellaneda castigó con los tantos de Gabriel Ávalos (49’), Lautaro Millán (72’) e Ignacio Pussetto (90+2’), mientras que en medio se produjo el descuento de Braian Martínez para los evertonianos (81’).