El mercado de pases no siempre avanza en línea recta y Patricio Rubio es una prueba clara de eso. El delantero nacional terminó su vínculo con Ñublense tras cuatro temporadas en Chillán y hoy se encuentra libre, con la libertad total para definir su próximo desafío en el fútbol chileno.

Durante las últimas semanas, el escenario parecía inclinarse hacia Viña del Mar. Everton aparecía como una alternativa concreta para 2026, con negociaciones que avanzaban y un posible retorno a la Quinta Región. Sin embargo, esa puerta se cerró de forma definitiva y el panorama dio un giro inesperado.

⚽ Patricio Rubio y el nuevo escenario tras caerse Everton

La información fue confirmada por La Tercera, que aseguró de forma categórica: “El elenco ruletero decidió desechar la opción del artillero como una de las incorporaciones para la próxima temporada”. Una decisión que no solo frenó su llegada al Sausalito, sino que también reactivó el interés de otros clubes.

Entre ellos aparece Unión Española, que sigue con atención cada movimiento del delantero. En Independencia saben que el mercado es dinámico y que contar con un jugador experimentado, identificado con la institución y conocedor del medio puede transformarse en una oportunidad estratégica para el desafío de los hispanos en la Primera B.

📊 Rendimiento reciente y el respaldo futbolístico para 2026

Más allá de lo emocional, Patricio Rubio llega con números que sostienen su vigencia. En la temporada 2025 defendiendo a Ñublense disputó 30 partidos oficiales entre Campeonato Nacional, Copa Chile y fase previa de Copa Libertadores.

En ese período sumó 1.865 minutos en cancha, convirtió seis goles y aportó con tres asistencias, estadísticas que reflejan regularidad y presencia ofensiva en distintos contextos competitivos.