El proyecto de Ñublense para 2026 comenzó con cirugía mayor. La dirigencia del equipo chillanejo confirmó que ocho jugadores no continuarán y que Ronald Fuentes dirigirá su último partido este domingo ante Cobresal por el Campeonato Nacional. La decisión llega tras una campaña para el olvido, con apenas una victoria en los últimos diez encuentros y sin opciones de clasificar a torneos internacionales.​

La noticia la adelantó el periodista Renzo Luvecce, quien confirmó que “el entrenador no extenderá su vínculo debido a la racha de malos resultados en esta segunda rueda”. Ñublense marcha décimo con 30 puntos y arrastra cuatro derrotas consecutivas, panorama que aceleró la decisión de la directiva.​

💣 El listado de jugadores borrados por Ñublense

La lista de bajas es extensa: Diego Tapia, Carlos Labrín, Bernardo Cerezo, Osvaldo Bosso, Bayron Oyarzo, Federico Mateos, Patricio Rubio y Pedro Sánchez no vestirán más la camiseta roja. El caso de Rubio llama la atención, pues el delantero de 35 años había renovado recientemente pero no logró convencer con su rendimiento.​

Oyarzo, por su parte, fue una de las figuras del equipo durante la Copa Chile 2024, donde Ñublense alcanzó el subcampeonato. Sin embargo, su irregularidad en el torneo nacional terminó pesando en la decisión de no renovarlo. Labrín y Tapia, ambos defensas experimentados, tampoco seguirán tras no cumplir las expectativas en la zaga chillaneja.​

🔄 Los candidatos para reemplazar a Ronald Fuentes en Ñublense

Según ADN Deportes, Juan José Ribera y Walter Lemma son los principales candidatos para hacerse cargo del banquillo diablos rojos. Ribera, de 53 años, dejó Audax Italiano de forma anticipada y ya estaría siendo sondeado por varios clubes. El DT chileno tiene experiencia en Primera División y conoce el medio a la perfección.​

Por su parte, Walter Lemma dirigió a Unión La Calera y tiene un perfil más bajo que Ribera. El argentino de 52 años trabajó anteriormente en el fútbol argentino y chileno, aunque con resultados discretos.​

La idea de la directiva es cerrar al nuevo DT antes de fin de año para que pueda planificar la pretemporada y el mercado de fichajes con tiempo.