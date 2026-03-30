La jornada de lunes por la noche de la Copa de la Liga tuvo a un animador del Grupo B. En el ester Roa Rebolledo se midieron U de Concepción y Ñublense, en la tercera fecha del certamen y que ya tenía a la UC como líder de la zona tras su victoria ante Cobresal. El Campanil llegaba con sólo una victoria, mientras que los chillanejos tenían 4 unidades en dos duelos.

Los goles de U de Concepción vs Ñublense por la Copa de la Liga 2026

Ignacio Jeraldino en el 28′ del primer tiempo abrió la cuenta para la visita, Fernando Ovelar aprovecharía un contragolpe perfecto de los Diablos Rojos bien entrado el duelo, en el 82′ pudieron cerrar el encuentro con un categórico 0-2.

¡¡FINAAAL EN COLLAO!! Tras vencer por 0-2 a UdeC, los tres puntos se van a la región de Ñuble 🔥



⚽️ Ignacio Jeraldino y Fernando Ovelar pic.twitter.com/sVdzXvxijt — Deportivo Ñublense (@nublenseSADP) March 31, 2026

¿Cuándo vuelven a jugar U de Concepción vs Ñublense?

U de Concepción

🆚 Huachipato

🏟️ Estadio Cap Acero

📆 Lunes 6 de abril

🕣 20:00 horas

Ñublense

🆚 Everton de Viña del Mar

🏟️ Estadio Sausalito

📆 Sábado 4 de abril

🕕 20:00 horas