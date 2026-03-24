Ñublense recibe a Universidad Católica por la segunda jornada del Grupo B de la Copa de la Liga de Chile 2026, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán se verán las caras dos elencos con realidades opuestas tras su debut. Los locales consiguieron una igualdad en el norte ante Cobresal, mientras que la UC superó al Campanil en un duelo no sin complicaciones para los de Garnero.

¿Quién transmite Ñublense vs U Católica EN VIVO por la Copa de la Liga 2026?

El partido de Ñublense vs U Católica será transmitido por la señal de cable de TNT Sports Premium y también por la plataforma de pago de streaming de TNT Sports en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs U Católica por la Copa de la Liga 2026?

El compromiso de Ñublense vs U Católica se llevará a cabo este miércoles 25 de marzo a las 18:00 horas en el estadio Municipal Bicentenario Nelson Oyarzún por la Copa de la Liga 2026.

Fecha: Miércoles 25 de marzo

Horario: 18:00 horas

Estadio: Bicentenario Nelson Oyarzún

Árbitros del partido entre Ñublense vs U Católica por la Copa de la Liga 2026

Árbitro: José Cabero

Asistente 1: Manuel Marín

Asistente 2: Cristián Cerda

Cuarto árbitro: Víctor Abarzúa

Var: Mathias Riquelme

Avar: Aldo Gómez

Posible XI de Ñublense vs U Católica por la Copa de la Liga 2026

Hernán Muñoz; Diego Céspedes, Carlos Salomón, Diego Sanhueza, Osvaldo Bosso y Pablo Calderón; Ignacio Tapia, Lucas Molina y Matías Plaza; Franco Rami y Daniel Saavedra.

DT: Juan José Ribera.

Posible XI de U Católica vs Ñublense por la Copa de la Liga 2026

Darío Melo; Daniel González, Agustín Farías, Branco Ampuero y Nicolás L’Hullier; Jhojan Valencia, Alfred Canales y Cristián Cuevas; Justo Giani, Clemente Montes y Francisco Rossel.

DT: Daniel Garnero.