La fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 dejó un resultado que mueve la tabla: Ñublense venció 1-0 a Universidad Católica en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún y le arrebató la cima del Grupo B en un duelo clave por la clasificación.

El contexto era claro desde el inicio: en un formato donde solo el primero de cada grupo avanza, este partido tenía peso directo en la lucha por el liderato. Y fue la UC la que terminó pagando caro sus errores en un encuentro donde generó, pero no concretó.

Ñublense, en cambio, fue más efectivo en los momentos decisivos. Supo resistir cuando Católica dominó y golpeó justo antes del descanso, administrando luego la ventaja con orden y aprovechando los espacios que dejó su rival.

El equipo chillanejo fue creciendo con el correr de los minutos. Tras un arranque más trabado y con juego directo, los locales comenzaron a imponerse desde el mediocampo, generando las llegadas más claras y complicando a una UC que mostró dudas en la salida.

En la vereda opuesta, Universidad Católica tuvo oportunidades claras, especialmente en el primer tiempo con Clemente Montes, quien incluso estrelló un remate en el travesaño. Sin embargo, el equipo cruzado volvió a evidenciar un problema recurrente: falta de eficacia en el área rival.

La diferencia llegó en el momento justo para Ñublense. Cuando el empate parecía sellado al descanso, apareció el golpe que terminaría siendo definitivo.

Los goles de Ñublense vs U Católica por la Copa de la Liga 2026

El único gol del partido llegó en el tiempo agregado del primer tiempo (45+2’).

La jugada nació desde una acción ofensiva bien construida que encontró mal parada a la defensa cruzada. Giovanny Ávalos apareció en el área y definió de primera con precisión, dejando sin opciones a Vicente Bernedo y desatando la celebración en Chillán.

El tanto fue la consecuencia de varios avisos previos del conjunto local, que ya había generado peligro con Jeraldino y el propio Ávalos en el área.

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Ñublense recuperó la pelota al borde del área de #LosCruzados, y Giovanny Ávalos definió de gran manera para el primero de los locales. #MatchdayMiércoles



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El segundo tiempo tuvo un desarrollo distinto. Universidad Católica salió con mayor intensidad y asumió el protagonismo, instalándose en campo rival y buscando el empate.

Los cruzados generaron sus opciones más claras en el complemento. Branco Ampuero tuvo el empate con un cabezazo tras tiro de esquina que Nicola Pérez logró contener con una gran atajada, mientras que Justo Giani también exigió al arquero local en el tramo final.

La más increíble llegó a los 88 minutos, cuando tras un córner la pelota quedó viva en el área chica, pero ni Diego Valencia ni Martín Gómez lograron conectar con claridad en una jugada que parecía gol.

Por su parte, Ñublense apostó por el orden defensivo y las transiciones rápidas. Incluso pudo liquidarlo: Diego Sanhueza estrelló un potente remate en el palo y antes Bernedo había evitado el segundo tras un centro peligroso de Campusano.

Con el paso de los minutos, la UC empujó con más ganas que claridad, mientras que los locales resistieron con disciplina hasta el pitazo final.

Estadísticas de Ñublense vs U Católica por la Copa de la Liga 2026

¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y U Católica?

Ñublense

🆚 Universidad de Concepción

🏟️ Ester Roa Rebolledo

📆 Domingo 30 de marzo

🕣 20:30 horas

Universidad Católica

🆚 Cobresal

🏟️ Estadio El Cobre

📆 Domingo 30 de marzo

🕕 18:00 horas

En resumen