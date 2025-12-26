Luego de no conseguir los objetivos que se trazaron a inicios de temporada, en la U de Chile comenzaron a reestructurar su plantel. La salida de Gustavo Álvarez no fue la única en el Centro Deportivo Azul, donde ya se han anunciado la partida de algunos jugadores.

Uno de ellos es Nicolás Guerra, quien culminó su contrato con el equipo que lo vio nacer y no fue renovado, por lo que deberá buscar un nuevo destino para continuar con su carrera.

Y si bien ya hay algunos interesados en el fútbol chileno para quedarse con sus servicios, en las últimas horas se conoció un nuevo equipo que está tras sus pasos y que espera repetir una fórmula que ya les funcionó en el pasado para convencerlo.

⚽ Aparece un nuevo interesado en Nicolás Guerra

Tras su salida de los universitarios se conoció que Palestino, Audax Italiano y Huachipato habrían sondeado al atacante de 26 años, pero en las últimas horas surgió una nueva escuadra que quiere sus goles: Everton de Viña del Mar.

De acuerdo a lo informado por La Estrella de Valparaíso, el conjunto ruletero está interesado en el futbolista que tiene el pase en su poder, por lo que podrá negociar como jugador libre.

El citado medio detalló que la dirigencia del equipo de la Ciudad Jardín quiere repetir la fórmula que realizaron con Rodrigo Echeverría, quien llegó desde la U para consolidarse y posteriormente dar el salto al extranjero.

“Ven al futbolista (Nicolás Guerra) como una importante posibilidad de mercado, buscando replicar la fórmula que han logrado con éxito en el pasado, de fichar a jugadores que buscan revancha tras no poder consolidarse en elencos grandes de la capital, como Rodrigo Echeverría y Benjamín Berríos (exjugador de Colo Colo)”, indicaron.

🔵 Los números de Nicolás Guerra en la U de Chile el 2025

A lo largo de la temporada 2025, Nicolás Guerra disputó un total de 37 partidos con la camiseta de la U de Chile entre el Campeonato Nacional, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Chile y Supercopa.

Sumando todas las competiciones, el atacante convirtió 6 goles y aportó 6 asistencias en 1.869 minutos jugados.

🔗 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte al tanto de todos los movimientos del mercado de pases del fútbol chileno.