Con el mercado de pases ya iniciado, hay que equipos que comenzaron negociaciones con jugadores, y Unión La Calera es uno de los que comenzó a marcar territorio. Con Deportes Concepción preparando su regreso a Primera División, la planificación apuntaba a sumar experiencia en puestos clave. Sin embargo, ese libreto podría sufrir un giro inesperado.

El sitio En Cancha informó que el León de Collao tenía la intención de sumar a un arquero. Sin embargo, los Cementeros se movieron antes y hoy tienen la primera opción en una negociación que parecía encaminada al sur.

🧤 El movimiento silencioso de La Calera que podría arrebatarle un refuerzo clave al Conce

Se trata de Nicolás Avellaneda, arquero argentino, con pasado reciente en el fútbol chileno, que se transformó en objetivo compartido por ambos clubes, aunque hoy la balanza se inclina hacia el Nicolás Chahuán.

Según información del periodista César Luis Merlo, el conjunto calerano avanzó y logró acercar posiciones con el guardameta, alcanzando un principio de acuerdo preliminar que lo deja bien posicionado para sumarse al proyecto 2026. La clave estuvo en el timing: mientras el Conce evaluaba escenarios, los Cementeros apretaron el acelerador y tomaron ventaja.

El acuerdo, eso sí, está supeditado al cierre del actual vínculo del arquero en Argentina, por lo que todavía no hay firma, pero se espera que la negociación se cierre pronto para anunciar a su primer refuerzo.