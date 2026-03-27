Unión La Calera y Deportes La Serena se medirán este sábado 28 de marzo a las 18:30 horas, en el marco de la tercera fecha del Grupo D de la Copa de la Liga. Ambos equipos llegan con escenarios distintos tras sus últimos resultados y buscan posicionarse en la tabla de su grupo.

El encuentro será transmitido a través de TNT Sports Premium y en HBO Max.

¿Quién transmite en vivo Unión La Calera vs Deportes La Serena?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión La Calera vs Deportes La Serena?

El partido entre Unión La Calera y Deportes La Serena se disputará este sábado 28 de marzo, a partir de las 18:30 horas.

🗓 Fecha: Sábado 28 de marzo

🕡 Hora: 18:30 horas

Árbitros del partido entre Unión La Calera vs Deportes La Serena

Árbitro: Mathias Riquelme.

1er asistente: Miguel Rocha.

2do asistente: Diego Gamboa.

Cuarto árbitro: Franco Jiménez.

VAR: Víctor Abarzúa.

AVAR: Marcia Castillo.

¿Cómo llegan Unión La Calera y Deportes La Serena al partido?

Unión La Calera viene de conseguir un importante triunfo como visitante tras imponerse por 1-0 a Universidad de Chile, resultado que le permitió sumar confianza en el grupo.

Deportes La Serena, en tanto, cayó por 3-1 ante Audax Italiano en su último compromiso, en un duelo donde no logró sostener el resultado.

El último enfrentamiento entre ambos equipos, por el Campeonato Nacional, terminó con triunfo de Deportes La Serena por 3-0 sobre Unión La Calera.

Probable formación de Unión La Calera

Nelson Espinoza; Christopher Díaz, Javier Saldías, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Joaquín Soto, Yerko Leiva, Kevin Méndez, Cristian Gutiérrez; Matías Campos López y Sebastián Sáez.

Probable formación de Deportes La Serena

Federico Lanzillotta; Bruno Gutiérrez, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Francis Mac Allister, Gonzalo Escalante y Felipe Chamorro; Joaquín Gutiérrez, Diego Rubio y Jeisson Vargas.