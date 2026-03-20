Audax Italiano debutó con éxito en la Copa de la Liga 2026 tras vencer por 1-0 a Unión La Calera a domicilio en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar por la Fecha 1 del Grupo D en el certamen que se está estrenando en esta temporada.

Los Audinos sumaron valioso tres puntos que los dejan al tope de la tabla de su zona, por sobre U de Chile y La Serena que tienen apenas un positivo por su empate 2-2, mientras que los Cementeros quedaron sin unidades.

Los goles de Unión La Calera vs Audax Italiano por la Copa de la Lig 2026

El único gol del compromiso lo anotó Franco Troyansky en los 22 minutos para Audax Italiano, mediante lanzamiento penal, resultado que pudieron mantener por todo el compromiso, merced a su solidez defensiva y la impericia de los locales.

De hecho, Unión La Calera se fue con más ganas que fútbol a buscar el empate en el final, pero no lo logró, debido a la poca precisión que tuvo en los metros finales. Se vio en muchos pasajes un equipo sin ideas.

En los descuentos apareció la figura del portero Tomás Ahumada en Audax, debido a que atajó a quemarropa un disparo de Matías Campos López, quedándose con el balón también en el rebote.

¿Cuándo vuelven a jugar Unión La Calera y Audax Italiano por la Copa de la Liga 2026?

Unión La Calera tiene un desafío muy exigente en su próxima parada, ya que se deberá enfrentar a U de Chile de visita en el estadio Nacional el martes 24 de marzo a las 18:00 horas. En ese partido se espera que debute el técnico Fernando Gago en los Azules.

Audax Italiano recibirá a La Serena el miércoles 25 de marzo a las 20:30 horas en el estadio Bicentenario de La Florida, en un duelo que puede acercar a los Tanos a la clasificación a las semifinales de la competición.

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