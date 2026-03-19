Unión La Calera y Audax Italiano hacen su debut en la Copa de la Liga 2026. Cementeros e itálicos se enfrentan este viernes 20 de marzo a las 20:30 horas por el primer partido del Grupo D del nuevo torneo del fútbol chileno. El partido será transmitido por TNT Sports Premium y a través de streaming en HBO Max.

¿Quién transmite en vivo La Calera vs Audax Italiano?

El duelo entre Unión La Calera y Audax Italiano será transmitido en TNT Sports Premium y HBO Max.

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan La Calera vs Audax Italiano?

Unión La Calera y Audax Italiano se enfrentan este viernes 20 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera.

🗓 Fecha: Viernes 20 de marzo

🕣 Hora: 20:30 horas

🏟 Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

Árbitros del partido entre La Calera vs Audax Italiano

Árbitro: Fernando Véjar

1er asistente: José Retamal

2do asistente: Felipe Jara

Cuarto árbitro: Víctor Abarzúa

VAR: Gastón Philippe

AVAR: Diego Paredes

¿Cómo llegan La Calera y Audax Italiano?

Unión La Calera llega tras conseguir un heroico empate en condición de local ante O’Higgins por el Campeonato Nacional. Los cementeros caían categóricamente por 3-0 ante los celestes, pero reaccionaron sobre el final y con goles a los 79′, 85′ y 90+7′ lograron igualar el marcador y rescatar un punto.

Por su parte, Audax Italiano viene de vencer con comodidad a Deportes Concepción en el Bicentenario de La Florida. Los itálicos se impusieron por 3-0 y llegan con la moral en alto a su debut en la Copa de la Liga 2026.

El último enfrentamiento entre ambos ocurrió el pasado 27 de febrero de 2026 por la quinta fecha del Campeonato Nacional. Allí, La Calera se quedó con el triunfo por 3-0.

Probable formación de La Calera vs Audax Italiano

Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Rodrigo Cáseres, Daniel Gutiérrez, Cristian Gutiérrez; Camilo Moya, Yerko Leiva, Kevin Méndez, Carlo Villanueva, Axel Encinas; Sebastián Sáez.

Probable formación de Audax Italiano vs La Calera vs Audax Italiano

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Paolo Guajardo, Marco Collao, Federico Mateos, Esteban Matus; Nicolás Aedo, Giovani Chiaverano y Franco Troyansky.

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