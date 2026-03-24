Audax Italiano y La Serena se miden por la Fecha 2 del Grupo D en la Copa de la Liga 2026, misma zona en la que están U de Chile y Unión La Calera. Los Audinos quieren acercarse a la clasificación a semifinales, mientras que los Papayeros buscan su primera victoria en esta competición.

El compromiso está programado para este miércoles en el estadio Bicentenario de La Florida y medirá a dos elencos que han mostrado momentos buen fútbol en esta temporada, pero que les ha faltado para estar en las primeras posiciones del Campeonato Nacional.

¿Quién transmite Audax Italiano vs La Serena por la Copa de la Liga 2026?

Para ver el compromiso de Audax Italiano y Deportes La Serena debes acceder a la señal de cable de TNT Sports Premium o la plataforma de pago de streaming de TNT Sports en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano vs La Serena por la Copa de la Liga 2026?

Audax Italiano y La Serena chocan este miércoles 25 de marzo a las 20:30 horas por la Fecha 2 del Grupo D en la Copa de la Liga 2026.

Fecha: Miércoles 25 de marzo

Horario: 20:30 horas

Estadio: Bicentenario de La Florida

Árbitros del partido de Audax Italiano vs La Serena por la Copa de la Liga 2026

Árbitro: Rodrigo Farías

1er asistente: Leslie Vásquez

2do asistente: Jhon Calderón

4to árbitro: Juan Sepúlveda

VAR: Francisco Soriano

AVAR: Nicolás Medina

¿Cómo llegan Audax Italiano y La Serena?

Audax Italiano viene de una victoria por 1-0 ante Unión La Calera en este torneo, que lo tiene como uno de los punteros de su grupo junto al propio elenco cementero (que batió este martes a U de Chile en el estadio Nacional).

Por su parte, La Serena viene en alza y empató en su estreno en la Copa de la Liga por 2-2 ante la U en Ñuñoa, por lo que si vence a los Tanos quedará al tope de la tabla.

Probable XI de Audax Italiano vs La Serena por la Copa de la Liga 2026

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Paolo Guajardo, Marco Collao, Federico Mateos, Esteban Matus; Nicolás Aedo, Giovani Chiaverano y Franco Troyansky. DT: Gustavo Lema.

Probable XI de La Serena vs Audax Italiano por la Copa de la Liga 2026