Universidad de Chile levanta el telón de la Copa de la Liga 2026 en un momento de alta tensión deportiva. El equipo azul viene de recuperar confianza tras su triunfo ante Coquimbo Unido, pero todavía enfrenta un escenario marcado por cambios en la banca y bajas importantes en el plantel.

Al frente estará Deportes La Serena, un rival que llega en buena forma y con una racha positiva que lo mantiene competitivo. El duelo no solo abre el Grupo D, también instala una interrogante que empieza a crecer en Ñuñoa: ¿la U logró estabilidad o sigue en pleno proceso de reconstrucción?

¿Quién transmite U de Chile vs La Serena EN VIVO?

El partido entre Universidad de Chile y Deportes La Serena será transmitido EN VIVO por televisión y streaming en Chile.

Señales confirmadas:

TNT Sports Premium (TV)

HBO Max (streaming)

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¿A qué hora juegan U de Chile vs La Serena por la Copa de la Liga?

📆 Viernes 20 de marzo de 2026

⏰ 18:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

🏆 Fecha 1 – Grupo D – Copa de la Liga 2026

¿Dónde ver U de Chile vs La Serena EN VIVO online?

El encuentro se podrá seguir EN VIVO y ONLINE a través de:

HBO Max (streaming oficial)

TNT Sports Premium (señal televisiva)

¿Dónde ver GRATIS U de Chile vs La Serena?

Además de la transmisión oficial, podrás seguir el partido GRATIS con cobertura completa en:

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¿Cómo llega U de Chile al partido ante La Serena?

Universidad de Chile enfrenta este debut con una mezcla de alivio y presión. El triunfo reciente le devolvió confianza al plantel, pero el contexto sigue siendo exigente tras la salida de Francisco Meneghini.

El equipo seguirá siendo dirigido por Jhon Valladares de forma interina, a la espera de que Fernando Gago asuma la banca azul. A esto se suman bajas sensibles:

Matías Zaldivia

Charles Aránguiz

Lucas Assadi

Diego Vargas

Octavio Rivero

👉 Un escenario que obliga a sostener el rendimiento con menos margen de error.

¿Cómo llega La Serena al duelo ante la U de Chile?

Deportes La Serena llega con mayor estabilidad. El conjunto granate ha sumado resultados positivos y muestra un funcionamiento competitivo, especialmente en partidos donde logra aprovechar espacios.

El equipo dirigido por Felipe Gutiérrez no carga con la presión del local y buscará incomodar desde el orden táctico, sabiendo que la U necesita imponer condiciones.

La formación de U de Chile vs La Serena

Universidad de Chile forma con:

Cristopher Toselli; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Lucas Romero, Israel Poblete, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y Eduardo Vargas.

La formación de La Serena vs U de Chile

Deportes La Serena sale con:

Federico Lanzillotta; Bruno Gutiérrez, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Francis Mac Allister, Gonzalo Escalante y Felipe Chamorro; Joaquín Gutiérrez, Diego Rubio y Jeisson Vargas.

Los árbitros de U de Chile vs La Serena

Árbitro: Rodrigo Carvajal Molina

Asistente 1: Juan Serrano Santibáñez

Asistente 2: Leslie Vásquez Maulén

Cuarto árbitro: Gustavo Ahumada Améstica

VAR: Piero Maza Gómez

AVAR: Rodrigo Farías Molina

En resumen

Universidad de Chile vs Deportes La Serena abre la Copa de la Liga 2026

Se juega el viernes 20 de marzo a las 18:00

Estadio Nacional

Transmite TNT Sports Premium

Streaming en HBO Max

La U debuta con bajas y técnico interino

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