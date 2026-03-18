La U de Chile salió al último mercado a reforzar una zona clave: la delantera. La salida masiva de futbolistas en esa zona de la cancha obligó a la dirigencia a contratar jugadores para suplir estas partidas.

Los elegidos fueron Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, quienes aún no logran rendir con la camiseta azul. Sin embargo, hubo uno que sonó con fuerzas, pero que finalmente no llegó.

Se trata de Felipe Mora, atacante que fue campeón con el Romántico Viajero el 2017 y que constantemente aparece como opción para regresar. Recientemente fue el propio artillero del Portland Timbers quien contó su deseo de volver a Chile y reveló por qué no lo hizo este año.

¿Por qué Felipe Mora no llegó a la U de Chile?

El delantero de 32 años conversó con FARE Sports México, donde reconoció que existieron conversaciones con la U de Chile, pero que finalmente no se pudo concretar su regreso.

“Se estuvo hablando (con la U), lo estuvo viendo mi representante, pero yo tenía una cláusula si es que el club (Portland Timbers) quería renovarme. Ellos ejecutaron esa cláusula y me tocó quedarme este año acá”, confesó Mora.

Al ser consultado si le gustaría volver a Chile en el futuro, el delantero no dudó. “Sí, extraño la comida, el ambiente, el estar con la familia. Son cosas que se extrañan día a día, pero ya va a tocar estar de nuevo con la familia”, indicó.

¿Cuándo juega la U de Chile?

La U de Chile volverá a jugar este viernes 20 de enero cuando debute oficialmente en la Copa de la Liga 2026. Los azules recibirán a Deportes La Serena en el Estadio Nacional desde las 18:00 horas.

En Resumen

Hubo interés: Felipe Mora reconoció que existieron conversaciones con la U de Chile para regresar.

Felipe Mora reconoció que existieron conversaciones con la U de Chile para regresar. Por qué no llegó: El atacante contó que Portland Timbers hizo uso de una cláusula de renovación automática.

El atacante contó que Portland Timbers hizo uso de una cláusula de renovación automática. Quiere volver: El delantero confesó que le gustaría volver a Chile en el futuro.

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