La U de Chile encontró al reemplazante de Francisco Meneghini. Los azules llegaron a un acuerdo con Fernando Gago, quien arribará en los próximos días a nuestro país para asumir la dirección técnica del equipo.

Si bien aún falta la oficialización oficial, es prácticamente un hecho que el argentino será el nuevo DT del Romántico Viajero. El exvolante de Real Madrid estampará su firma en un contrato que lo mantendrá ligado al club hasta fines del 2027 y que estipuló un importante sueldo.

¿Cuánto ganará Fernando Gago en la U de Chile?

Una de las grandes interrogantes de los hinchas respecto a los hinchas de la U de Chile ante el inminente de Fernando Gago es cuánto ganará, considerando el cartel que tiene el DT.

Según reveló recientemente En Cancha, el ex entrenador de Boca Juniors ganará más que Francisco Meneghini e incluso más que Gustavo Álvarez en su paso por el Centro Deportivo Azul.

Meneghini recibía 53 millones de pesos mensuales, mientras que Álvarez cerca de 58. Por su parte, Fernando Gago cobrará alrededor 65 millones cada treinta días, según la citada fuente.

Otro hecho llamativo del vínculo de la U con su nuevo DT es que no tendrá una cláusula de salida durante el 2026. De esta forma, si quiere desvincularlo, deberá pagar todo lo que corresponda, o por el contrario, llegar a un acuerdo en buenos términos.

U de Chile aplicará cláusula similar a Colo Colo con Ortiz

El citado medio, además, detalló que existe un detalle en el contrato que es similar al que ha utilizado Colo Colo con Fernando Ortiz: revisar el vínculo al término de la temporada, pidiendo el cumplimiento de algunos objetivos clave.

En el caso de la U de Chile, la exigencia para Gago sería clasificar a una competencia internacional para el 2027 y pelear por algún título, algo que en el papel no parece difícil de conseguir, considerando el presente del equipo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Gago?

Fernando Gago firmará contrato hasta diciembre del 2027 con la U de Chile. Su vínculo, eso sí, podría ser revisable al final de la temporada. Se espera que el DT llegue en los próximos días a nuestro país para asumir la banca del Romántico Viajero.

En Resumen

Sueldo: Alrededor de 65 millones de pesos mensuales.

Alrededor de 65 millones de pesos mensuales. Cláusula: No tendrá cláusula de salida durante el 2026.

No tendrá cláusula de salida durante el 2026. Detalle contractual: Su vínculo podría evaluarse a fin de año pidiendo el cumplimiento de objetivos.

Su vínculo podría evaluarse a fin de año pidiendo el cumplimiento de objetivos. Objetivos: Clasificar a copas internacionales y luchar por un título.

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