

El acuerdo entre Universidad de Chile y Fernando Gago ya es una realidad que retumba en las paredes del Centro Deportivo Azul. Mientras la dirigencia afina los detalles del contrato hasta 2027, los protagonistas en la cancha comenzaron a dar sus primeras impresiones sobre el nuevo jefe. En medio de la incertidumbre, el plantel azul analizó el peso del nombre del “Pintita”, mientras en el horizonte asoma un régimen de disciplina física que no conoce de excepciones y que ya genera los primeros comentarios en La Cisterna.

¿Cómo reaccionó el plantel de la U de Chile ante la llegada de Fernando Gago?

La primera reacción oficial del plantel de Universidad de Chile llegó a través de Maximiliano Guerrero, quien valoró la trayectoria del argentino señalando que “como jugador tuvo mucha experiencia y compitió a gran nivel”, dando el visto bueno inicial en conferencia de prensa. Sin embargo, el camarín ya está expectante por el estricto método físico del trasandino, quien en Racing y Boca Juniors marginó a figuras por no cumplir con el peso ideal. Jugadores como Edwin Cardona y Carlos Palacios ya vivieron en carne propia un sistema que exige el 100% de compromiso con la balanza, regla que Gago aplicará sin miramientos en el CDA.

El estricto método de Fernando Gago: ¿Por qué inquieta al plantel de la U de Chile?

La llegada de “Pintita” trae consigo una regla innegociable que ya conocen en todo el continente: el peso ideal. Gago ha sido enfático en que un futbolista que no está a tope físicamente no puede rendir, justificando su postura con su propia experiencia: “Bajé siete kilos con 37 años”, ha confesado. Este régimen ya cobró “víctimas” de renombre en sus procesos anteriores, donde nombres como Leonel Miranda o el “Chila” Gómez fueron apartados hasta cumplir con los estándares. En una U mermada por las lesiones, este cambio de paradigma será el primer gran examen para los referentes tras su llegada.

¿Quién habló en la U de Chile sobre el perfil de Gago como entrenador?

Fue el atacante Maximiliano Guerrero quien tomó la palabra para dar la primera sensación térmica del vestuario azul. A pesar de reconocer su desconocimiento sobre la faceta estratégica de Gago como DT, fue claro en destacar el respeto que impone su figura internacional. “Fue un gran jugador, todos lo conocemos como fue como jugador. Como entrenador, no sé mucho. Prefiero no referirme tanto al tema como entrenador, pero fue un jugador que tuvo mucha experiencia, compitió a gran nivel muchos años. Me parece muy bien (su llegada)“, afirmó. Esta venia del grupo es vital para un técnico que llega con la presión de gestionar un vestuario con ídolos de la talla de Marcelo Díaz y Charles Aránguiz.

En Resumen

Primera Reacción: El plantel destaca la jerarquía y el nivel competitivo que trae el nuevo DT.

El plantel destaca la jerarquía y el nivel competitivo que trae el nuevo DT. Disciplina: Gago aplica marginaciones inmediatas si los jugadores no están en su peso ideal.

Gago aplica marginaciones inmediatas si los jugadores no están en su peso ideal. Antecedentes: Edwin Cardona y Leonel Miranda fueron castigados por este método anteriormente.

Edwin Cardona y Leonel Miranda fueron castigados por este método anteriormente. Contexto: El DT argentino tiene un acuerdo avanzado para asumir funciones este lunes.

¿Crees que la reacción de Guerrero refleja el sentir de todo el camarín o habrá roces por la rigurosidad física de Gago? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.