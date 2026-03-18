

Este miércoles, la tensión en Universidad de Chile alcanzó su punto máximo. Tras la salida de “Paqui” Meneghini, el club enfrenta ahora el posible adiós de su canterano estrella, Lucas Assadi.

El Malmo de Suecia puso sobre la mesa 2,4 millones de euros por el 80% de su pase, una propuesta que Azul Azul duda en aceptar. Sin embargo, el tiempo juega en contra: el contrato del volante termina a fin de temporada y, de no venderlo ahora o renovarlo, el jugador podrá negociar como agente libre en junio, dejando a la institución con las manos vacías.

¿Por qué Lucas Assadi podría irse gratis de la U de Chile?

El drama de fondo es contractual. Al finalizar su vínculo en diciembre de 2026, la normativa FIFA permite que cualquier club lo asegure “a costo cero” a partir de mitad de año. La presión del Malmo es inmediata, pero el problema radica en la falta de acuerdo para extender el contrato. Se ha instalado la versión de un ofrecimiento ultra millonario, pero desde el entorno del jugador desmienten tajantemente estas cifras, asegurando que la propuesta no se ajusta a la realidad del mercado.

La verdad sobre la renovación: “Un sueldo bajo y una cláusula alta”

A diferencia de lo que ha circulado en redes, la oferta de Azul Azul no sería un “sueldo top”. Según reveló Emisora Bullanguera, los acercamientos de junio y diciembre pasado fueron insuficientes: “Los juveniles tienen un sueldo muy bajo y se le ofreció el doble, que igual era poco”. El nudo crítico es que la dirigencia busca amarrarlo con una cláusula de salida millonaria pero manteniendo un salario que no corresponde a su estatus en el plantel, repitiendo el mismo conflicto que ocurrió con Marcelo Morales.

La oferta del Malmo: ¿Cuánto dinero recibiría la U de Chile por Assadi?

El equipo sueco espera una respuesta definitiva hasta este jueves. La cifra de 2,4 millones de euros es vista como la última oportunidad real de recibir dinero fresco antes de que el “10” sea dueño de su pase. “Se le ofrece algo no acorde al estatus del jugador y no renueva”, explican las fuentes cercanas a la negociación, dejando claro que el deseo de Assadi no es perjudicar al club, sino recibir una valoración justa por su carta.

De este modo, y con solo 315 minutos jugados este 2026 y sin goles en su cuenta, el valor de Assadi ha bajado de los 4,5 millones iniciales a los actuales 2,6 millones de dólares. La U se encuentra en una encrucijada: aceptar la oferta de Suecia hoy o ver cómo su joya se marcha libre en unos meses.

En resumen

Riesgo: Assadi puede negociar como agente libre en junio.

Assadi puede negociar como agente libre en junio. La oferta: El Malmo ofrece 2,4 millones de euros (plazo hasta el jueves).

El ofrece 2,4 millones de euros (plazo hasta el jueves). El conflicto: Sueldos de juvenil con cláusulas de “blindaje” de crack.

Sueldos de juvenil con cláusulas de “blindaje” de crack. Dato clave: La oferta del Metalist de 4,5M USD se cayó por el conflicto en Ucrania.

¿Debe la U vender a Lucas Assadi ahora por 2,4 millones de euros o jugársela por una renovación millonaria cueste lo que cueste? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.