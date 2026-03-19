Patricio Yáñez analizó la inminente llegada de Fernando Gago a la banca de Universidad de Chile, club que hoy por hoy vive una verdadera crisis. El comentarista destacó la gran exigencia que impondrá el técnico argentino.

El campeón de Ámerica con Colo Colo le envió un claro mensaje a los jugadores del plantel azul. Les pidió asumir con total seriedad la estricta metodología de trabajo del ex Boca Juniors.

¿Qué dijo Patricio Yáñez sobre Fernando Gago en la U de Chile?

La confirmación de la llegada del exentrenador de Racing al CDA sigue generando repercusiones. En las últimas horas, se reveló que el estratega argentino tendría todo acordado para firmar con la “U” hasta diciembre de 2027, con la misión de levantar el rendimiento del equipo tras el cuestionado ciclo de Francisco Meneghini.

En ese contexto, Patricio Yáñez alzó la voz. Durante el programa Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, el histórico exjugador aprobó la contratación y destacó la jerarquía del nuevo DT. “Tiene espalda para pararse en un vestuario y que todos lo sigan, espero que tenga buena relación con los jugadores, que entiendan que llega un técnico exigente en detalles, como el tema del peso, que lo asuman como parte del profesionalismo”, lanzó.

¿Cómo será la exigencia física de Fernando Gago según “Pato” Yáñez?

Uno de los puntos que más valoró Yáñez sobre la metodología del nuevo entrenador es su intensidad en los entrenamientos, un aspecto que considera clave para sostener el rendimiento durante toda la temporada. “Lo de Gago tiene que ver con alta exigencia en la respuesta física… ese es el punto de mantener jugadores en buen estado”, explicó.

Además, reforzó la idea con un dato relevante: “Nunca tiene lesionados musculares o muy poco, con un trabajo físico y con tolerancia al esfuerzo”, agregó, destacando uno de los sellos del técnico argentino.

El buen trabajo del equipo físico de Gago / Iconsport

Patricio Yañez opina sobre el plantel actual de la U de Chile

Finalmente, el exseleccionado nacional entregó una mirada optimista sobre el escenario que encontrará el nuevo DT en el club. “La U tiene el mejor plantel del fútbol chileno… Gago tiene las herramientas”, aseguró Yáñez, dejando en claro que el argentino contará con un grupo competitivo para pelear en la parte alta.

Ahora, el foco estará en el debut del entrenador, donde Universidad de Chile enfrentará a Deportes La Serena en el debut del equipo laico por la Copa de la Liga 2026.

En resumen