La búsqueda de entrenador en el Centro Deportivo Azul llegó a su fin, pero las interrogantes sobre la elección de Fernando Gago recién comienzan a disiparse. Tras descartar a nombres como Berizzo y Lasarte, la dirigencia de Universidad de Chile se la jugó por el exvolante de la Selección argentina. Sin embargo, no fue solo su nombre lo que inclinó la balanza, sino un análisis profundo que reveló tres factores determinantes que hoy ilusionan a la concesionaria.

¿Por qué la U de Chile eligió a Fernando Gago como su nuevo DT?

Según reveló el periodista Cristián Caamaño en Radio Agricultura, las tres razones principales que inclinaron la balanza en Azul Azul son:

Bajo índice de lesiones: Los equipos de Gago destacan por tener un registro nulo de desgarros o problemas musculares. Promoción de juveniles: Su éxito en Racing Club, donde hizo debutar a casi 20 canteranos. Referencias de elite: Manuel Mayo contactó a diversos jugadores del fútbol argentino que fueron dirigidos por él, quienes aseguraron que Gago es “el mejor DT de su carrera”.

Además, la dirigencia ya definió la fecha oficial para su debut en la banca estudiantil.

“Es el mejor”: Las referencias que convencieron a Manuel Mayo

Para tomar la decisión final, la gerencia deportiva de la U no solo miró videos, sino que levantó el teléfono. Según la información recabada, la dirigencia llamó a varios futbolistas que compartieron camarín con el argentino en Racing Club y Boca Juniors. La respuesta fue unánime: a pesar de su perfil distante con la prensa, en la interna lo describen como un estratega de elite. Incluso, algunos de sus ex pupilos no dudaron en calificarlo como el técnico más determinante de sus trayectorias, lo que terminó por convencer al directorio azul.

¿Cuándo es el debut oficial de Fernando Gago en la U de Chile?

A pesar de que su llegada es inminente, el técnico argentino no dirigirá los próximos dos encuentros de la U. Según la planificación de Azul Azul, Gago verá desde el palco los duelos ante Deportes La Serena (este viernes) y Unión La Calera (próximo martes). El estreno oficial de “Pintita” en la banca azul está pactado para el martes 31 de marzo frente a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, permitiéndole tener al menos diez días de trabajo previo con el plantel.

En Resumen

El factor clave: Los jugadores consultados por la U lo definieron como “el mejor de sus carreras”.

Los jugadores consultados por la U lo definieron como “el mejor de sus carreras”. Salud del plantel: Su metodología prácticamente elimina las lesiones musculares.

Su metodología prácticamente elimina las lesiones musculares. Cantera: Viene con el sello de haber potenciado a 20 juveniles en Racing.

Viene con el sello de haber potenciado a 20 juveniles en Racing. Estreno: El 31 de marzo debutará ante Audax Italiano en La Florida.

¿Crees que las recomendaciones de los jugadores argentinos se cumplirán en la U o el debut ante Audax será una realidad distinta para Gago? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.