La crisis de salud en el Centro Deportivo Azul ha escalado a niveles de alerta máxima. Con seis nombres de peso fuera de combate, la Universidad de Chile ha comenzado una búsqueda interna para encontrar al responsable de tantos inconvenientes físicos. Y para sorpresa de muchos, la mirada no está puesta en las cargas de trabajo ni en el cuerpo médico, sino en un factor externo que hoy tiene a todos bajo sospecha.

¿A quién culpa la U de Chile por su plaga de lesiones?

Según información de ADN Deportes, la dirigencia y el plantel azul apuntan directamente al estado de la cancha del Estadio Nacional como el principal responsable de las bajas. Aseguran que el césped híbrido “no está firme” y se encuentra “demasiado blando”, lo que genera una inestabilidad que aumenta el estrés muscular y provoca desgarros. Esta condición ya ha marginado a seis jugadores clave, afectando a figuras de la talla de Charles Aránguiz, Matías Zaldivia y Lucas Assadi.

La lista negra: ¿Quiénes son los 6 lesionados de la U de Chile?

El “hospital” azul no da tregua y la lista de marginados por problemas físicos afecta todas las líneas del equipo, justo antes del debut ante Deportes La Serena:

Charles Aránguiz: Desgarro de bíceps femoral.

Desgarro de bíceps femoral. Matías Zaldivia: Desgarro de bíceps femoral.

Desgarro de bíceps femoral. Octavio Rivero: Sinovitis de rodilla derecha.

Sinovitis de rodilla derecha. Lucas Assadi: Esguince de tobillo alto.

Esguince de tobillo alto. Bianneider Tamayo: Desgarro en el psoas.

Desgarro en el psoas. Diego Vargas: Edema óseo en el pubis.

¿Por qué la cancha del Nacional es un peligro para los jugadores?

A pesar de ser uno de los terrenos más trabajados del país, el césped híbrido está bajo la lupa. Los reclamos no solo vienen del CDA; Osvaldo González, histórico ex azul hoy en la U. de Concepción, también acusó molestias tras jugar en el recinto. La acusación es clara: la superficie no está compacta, lo que transforma cada cambio de dirección en una trampa física que ya tiene a la U diezmada para el inicio de la temporada.

En Resumen

El “Culpable”: El césped del Estadio Nacional por estar excesivamente blando.

El césped del Estadio Nacional por estar excesivamente blando. Bajas: 6 jugadores titulares o de recambio están en el parte médico.

6 jugadores titulares o de recambio están en el parte médico. Referentes: Aránguiz y Zaldivia lideran la lista de lesionados.

Aránguiz y Zaldivia lideran la lista de lesionados. Próximo duelo: La U vuelve a Ñuñoa este viernes 20 de marzo.

¿Crees que el estado de la cancha es una excusa válida o realmente el Estadio Nacional está rompiendo a los jugadores de la U? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.