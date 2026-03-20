🔴 EN JUEGO | Fecha 1 – Grupo D | Copa de la Liga 2026

⚽ Marcador: U de Chile 1 – 2 La Serena: 18′ Maximiliano Guerrero (UCH); 28′ Felipe Chamorro (SER); 40′ Felipe Chamorro (SER)

📺 Canal: TNT Sports Premium

🕐 Horario: 18:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago, Chile

U de Chile vs La Serena, minuto a minuto

¿Dónde ver U de Chile vs La Serena EN VIVO?

El partido entre Universidad de Chile y Deportes La Serena por la Copa de la Liga 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 TNT Sports Premium

💻 HBO Max

La Previa de U de Chile vs La Serena

Este viernes 20 de marzo a las 18:00 horas, el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos da el puntapié inicial a la historia de la Copa de la Liga 2026, el nuevo torneo oficial de la ANFP que reúne a los 16 equipos de la Liga de Primera y premia al campeón con un cupo a la Copa Libertadores 2027.

Universidad de Chile llega motivada tras vencer 1-0 a Coquimbo Unido como visitante en la fecha 7 del Campeonato Nacional, resultado que marcó el inicio del interinato de Jhon Valladares tras la salida de Francisco Meneghini. Sin embargo, los azules afrontan el debut con varias bajas confirmadas: por lesión están fuera Charles Aránguiz, Matías Zaldivia, Octavio Rivero, Lucas Assadi y Bianneider Tamayo, mientras que Fabián Hormazábal y Javier Altamirano fueron convocados a la Selección Chilena para la gira por Oceanía.

Deportes La Serena llega en buena racha. Los papayeros vienen de empatar 2-2 ante Ñublense en Chillán, en un duelo donde estuvieron cerca de la victoria. Los granates comparten el Grupo D con la U, Unión La Calera y Audax Italiano, y han encadenado una importante racha de partidos sin perder que los hace un rival de cuidado.

Formaciones de U de Chile y La Serena

Formación de Universidad de Chile:

Ignácio Sáez; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Romero; Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano, Ignacio Vásquez; y Eduardo Vargas. DT: Jhon Valladares.

Formación de Deportes La Serena:

Federico Lanzillotta; Bruno Gutiérrez, Lucas Alarcón, Fernando Dinamarca, Rafael Delgado; Cristóbal Sepúlveda, Francis Mac Allister, Gonzalo Escalante, Felipe Chamorro; Diego Rubio y Nicolás Stefanelli. DT: Felipe Gutiérrez.