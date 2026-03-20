Esta jornada la U de Chile se estrenará en la Copa de la Liga 2026. Con la presencia de Fernando Gago en las tribunas, los azules recibirán a Deportes La Serena por la primera fecha de la fase de grupos del torneo.

Este compromiso será el último con Jhon Valladares como técnico interino del equipo. Eso sí, antes de dejar el cargo, tomó una sorpresiva decisión: sacar a Cristopher Toselli de la titularidad, lo que causó polémica al interior del Centro Deportivo Azul.

¿Qué pasó en la portería de la U de Chile?

Para el duelo ante los papayeros, el Romántico Viajero no contará con Gabriel Castellón, a quien se le dio descanso, por lo que ni siquiera estará en la banca de suplentes.

Con este panorama, todo indicaba que Cristopher Toselli se pararía bajo los tres palos en el Estadio Nacional. Sin embargo, esto cambió a última hora, puesto que finalmente Ignacio Sáez será desde la partida.

Lo llamativo de esta situación, es que la decisión vino desde la gerencia deportiva de Azul Azul. Según reveló Emisora Bullanguera, fue Manuel Mayo quien dio la orden para que Sáez atajara ante La Serena.

La idea de la concesionaria es que cada torneo tenga su propio arquero y Sáez fue el escogido para la Copa de la Liga. Así las cosas, se espera que Toselli sea el golero para la Copa Chile.

¿Cuál fue la reacción de Toselli en la U de Chile?

Esta sorpresiva decisión evidentemente no dejó contento a Cristopher Toselli, quien pidió explicaciones por su inesperada salida de la titularidad solo horas antes del partido.

Según el citado medio, el portero fue a conversar directamente con Manuel Mayo para entender la situación y saber por qué adoptaron esta medida al interior del club.

En resumen

Sáez titular: Si bien se esperaba que Toselli atajara ante La Serena, finalmente lo hará Ignacio Sáez.

Si bien se esperaba que Toselli atajara ante La Serena, finalmente lo hará Ignacio Sáez. Decisión de Azul Azul: El gerente deportivo Manuel Mayo dio la orden a Valladares para que tomara esta decisión.

El gerente deportivo Manuel Mayo dio la orden a Valladares para que tomara esta decisión. Molestia interna: La sorpresiva modificación provocó la molestia de Toselli, quien pidió explicaciones a Manuel Mayo.

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