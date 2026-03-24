🔴 Fecha 2 – Grupo D | Copa de la Liga 2026

⚽ Marcador: U de Chile 0 – 0 Unión La Calera

📺 Canal: TNT Sports Premium

🕐 Horario: 18:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Ñuñoa, Santiago

U de Chile vs U La Calera, minuto a minuto

¿Dónde ver U de Chile vs Unión La Calera EN VIVO?

El partido entre Universidad de Chile y Unión La Calera por la Copa de la Liga 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 TNT Sports Premium

💻 HBO Max

La Previa de U de Chile vs Unión La Calera

Este martes 24 de marzo a las 18:00 horas, el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos es escenario de uno de los partidos más esperados de la fecha 2 del Grupo D de la Copa de la Liga 2026. Pero más allá del partido en sí, el gran protagonista del día tiene nombre y apellido: Fernando Gago, quien hace su debut oficial en la banca del Universidad de Chile.

La U llega en situación comprometida en el grupo: igualó 2-2 ante Deportes La Serena en la fecha 1 bajo el interinato de Jhon Valladares, resultado que terminó con el ciclo del interino y aceleró la llegada del DT argentino. Gago pone sus fichas en el regreso de Matías Zaldivia a la defensa, suma al joven Jhon Cortés y a Elías Rojas en el mediocampo, y tendría a Juan Martín Lucero como carta de gol, en reemplazo de los lesionados Octavio Rivero y Lucas Assadi. Las ausencias de Fabián Hormazábal y Javier Altamirano, convocados a La Roja para la doble fecha FIFA, también condicionan el once inicial.

Unión La Calera llega igualmente urgida de puntos: los Cementeros cayeron 0-1 ante Audax Italiano en su debut, por lo que registran 0 puntos en el grupo. El equipo dirigido por Martín Cicotello necesita dar vuelta su situación antes de que el torneo se complique. Su principal amenaza ofensiva es la dupla formada por Matías Campos López y Sebastián Sáez.

Formaciones de U de Chile y Unión La Calera

Formación de Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Marcelo Morales; Israel Poblete, Agustín Arce, Maximiliano Guerrero; Juan Martín Lucero, Eduardo Vargas, Ignacio Vásquez. DT: Fernando Gago.

Formación de Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Daniel Gutiérrez, Javier Saldías, Nicolás Palma y Rodrigo Cáseres; Camilo Moya, Joaquín Soto, y Kevin Méndez; Bayron Oyarzo, Matías Campos y Sebastián Sáez. DT: Martín Cicotello