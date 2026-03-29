Unión La Calera cambió el escenario del Grupo D en el cierre del partido y el golpe lo siente directo la Universidad de Chile. El 2-1 sobre Deportes La Serena en los últimos minutos no solo le dio tres puntos clave, también dejó a los azules a cinco unidades de la cima, con un margen cada vez más estrecho en la Copa de la Liga.

El duelo en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar comenzó con problemas para el local. La Serena presionó alto, incomodó la salida y generó pérdidas en campo rival. Ese planteamiento tuvo premio a los 33 minutos, cuando una recuperación terminó en la definición de Jeisson Vargas para el 0-1.

Con la ventaja, el equipo visitante manejó el trámite durante largos pasajes. La Calera no encontraba claridad ni profundidad, y el partido parecía encaminarse sin grandes sobresaltos hacia el triunfo de los dirigidos por Felipe Gutiérrez. Sin embargo, el cierre cambió todo.

¿Cómo se dio la remontada de La Calera?

La Calera empató el partido a los 85’. Un error defensivo dejó el balón servido para Matías Campos López, quien definió para la igualdad y reactivó al equipo en el tramo final.

Desde ahí, el equipo del cemento empujó con lo que tenía. Cuando el empate parecía definitivo, apareció Sebastián Sáez a los 90+5’ con una volea desde fuera del área que terminó dentro del arco.

¿Qué escenario le queda a la U de Chile en el Grupo D?

Con este resultado, La Calera llega a 6 puntos y comparte el liderato con Audax Italiano, aunque con un partido más. En el otro extremo, La Serena y la U de Chile quedan con solo una unidad tras tres fechas.

La distancia de cinco puntos empieza a pesar. Para la U, el margen de error se reduce y cada partido se transforma en una urgencia. Lo de Fernando Gago no solo necesitan sumar, sino que también acortar distancias con los líderes si quieren seguir con opciones reales.