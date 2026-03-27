Lo que debía ser una fiesta del fútbol en la zona sur-oriente de la capital se transformó, en cuestión de horas, en un nuevo capítulo de frustración para la fanaticada de Universidad de Chile. El equipo de Fernando Gago se alista para un duelo clave ante Audax Italiano este martes 31 de marzo por la Copa de la Liga, pero lo hará en absoluto silencio. La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, liderada por Germán Codina, notificó una decisión que golpea directo al corazón del hincha: la prohibición total de público visitante.

La medida es un balde de agua fría de proporciones, considerando que el proceso de venta de entradas para la Galería Norte ya había comenzado el pasado martes 25 de marzo. Ahora, miles de fanáticos del “Romántico Viajero” que ya habían asegurado su lugar verán cómo sus boletos son anulados de forma inmediata, reviviendo la indignación contra las restricciones que, a pesar de los cambios de Gobierno, parecen seguir teniendo al hincha azul como principal perjudicado.

¿Por qué se anularon las entradas de los hinchas de la U de Chile vs Audax?

La decisión de la Delegación Presidencial se sustenta en informes de seguridad que apuntan a la falta de contingente policial suficiente para garantizar el orden en un partido de alta convocatoria durante un día laboral. Según trascendió, la complejidad de los accesos al Estadio Bicentenario de La Florida fue el factor determinante para que Germán Codina optara por la medida más drástica: jugar solo con público local.

Desde el portal Dale Bulla confirmaron que la presión sobre el club itálico fue inmediata para anular los tickets ya comercializados, lo que obligará a Audax Italiano a iniciar un proceso masivo de devolución de dinero. Esta decisión no solo afecta el ánimo de los seguidores azules, sino que también priva al plantel de Gago del apoyo de su gente en un recinto donde históricamente se han sentido locales.

Audax vs U de Chile: duelo de “vida o muerte” en la Copa de la Liga

En lo deportivo, el panorama es crítico. La U llega a este encuentro en la tercera posición del Grupo D con apenas 2 puntos, frente a los 6 que ostenta Audax Italiano, el líder exclusivo de la zona. En un formato donde solo clasifica el mejor de cada grupo a semifinales para pelear por el cupo Chile 3 a la Libertadores 2027, jugar sin el “jugador número 12” es una desventaja que el equipo deberá sortear con urgencia.

Ante una eventual igualdad de puntaje, los criterios de desempate de la ANFP (Artículo 78) son estrictos: mayor cantidad de puntos, diferencia de goles y goles marcados. Por ello, el triunfo en La Florida es la única opción para que la U no quede prematuramente fuera de la lucha internacional, enfrentando un ambiente que, ante la prohibición, será mayoritariamente hostil para los azules.

📊 Tabla de Posiciones – Grupo D (Copa de la Liga 2026)

# Club PJ PG PE PP GF GC DIF PTS 1° Audax Italiano 2 2 0 0 4 1 +3 6 2° Unión La Calera 2 1 0 1 1 1 0 3 3° Universidad de Chile 2 0 1 1 2 3 -1 1 4° Deportes La Serena 2 0 1 1 3 5 -2 1

En resumen

El portazo: La Delegación Presidencial prohibió el ingreso de la hinchada de la U a La Florida.

La Delegación Presidencial prohibió el ingreso de la hinchada de la U a La Florida. Daño al hincha: Se anularán y devolverán todas las entradas vendidas desde el 25 de marzo.

Se anularán y devolverán todas las entradas vendidas desde el 25 de marzo. La razón: Germán Codina argumentó falta de dotación policial por ser día laboral.

Germán Codina argumentó falta de dotación policial por ser día laboral. El reto: La U (2 pts) está obligada a vencer al puntero Audax (6 pts) para seguir con vida.

¿Crees que es justo que se anulen entradas ya vendidas o la Delegación Presidencial está perjudicando injustamente a la U? Opina y entra al debate en AlAireLibre.cl.