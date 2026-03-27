Universidad de Chile vive días decisivos. Mientras los hinchas miran la cancha y ven los primeros partidos de Fernando Gago al mando de la U, en las oficinas de Azul Azul se juega otro partido, uno que puede marcar el rumbo institucional del club en 2026.

A semanas de una junta de accionistas que promete movimientos fuertes, ya comenzó el reordenamiento interno. Y aunque aún no explota la bomba principal, hay señales claras de que el tablero se está acomodando en la mesa directiva del chuncho.

Azul Azul y Universidad de Chile mueven fichas antes de la salida de Michael Clark

La dirigencia de Universidad de Chile comienza a reconfigurarse justo antes de un momento clave: la junta de accionistas del 28 de abril. En ese escenario, el nombre de Michael Clark aparece como protagonista de una eventual salida.

Pero antes de ese hito, ya hubo una jugada relevante. La mesa directiva sumó un nuevo integrante, marcando el inicio de una serie de cambios que podrían profundizarse en las próximas semanas.

Este movimiento no es aislado. Responde directamente a la reestructuración accionaria tras la salida de la familia Schapira, lo que obligó a reorganizar el directorio de la concesionaria.

El regreso de Miguel Berr y su rol en la nueva estructura

Según información publicada por El Financiero, el nuevo integrante del directorio es Miguel Berr, un nombre que no es desconocido en el entorno azul. El médico cirujano, ligado históricamente a la Universidad de Chile, ya había tenido participación en la mesa dirigencial.

Su retorno se da en un contexto donde la experiencia y los vínculos institucionales toman relevancia. Además de su formación médica, Berr cuenta con experiencia en gestión, tras desempeñarse como gerente comercial y director de administración y finanzas del Hospital Clínico de la Universidad de Chile hasta 2022.

Su llegada no sólo cubre un cupo vacante: también podría influir en las decisiones estratégicas que se vienen.

🔜 Próximo partido:

🏆 #CopadeLaLiga

🆚 Audax Italiano | Fecha 3

🏟️ Estadio Bicentenario de La Florida

📆 31/3

🕕 18:00H



¡VAMOS BULLA! 🔵🔴 pic.twitter.com/goCCfDUyPw — Universidad de Chile (@udechile) March 26, 2026

Cambios en la U anticipan un nuevo ciclo dirigencial

Lo ocurrido en Azul Azul es sólo la antesala de un proceso mayor. La posible salida de Michael Clark podría abrir paso a una nueva etapa en la conducción del club. En ese contexto, cada movimiento en el directorio adquiere mayor peso.

La incorporación de nuevas figuras, junto con eventuales salidas, marcará el equilibrio de poder dentro de la concesionaria. En la U saben que este tipo de decisiones no sólo impactan en lo administrativo. También terminan influyendo en lo deportivo, en la planificación y en la estabilidad del proyecto.

📊 Claves para entender el momento de la U