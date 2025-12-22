En la antesala de una reunión clave del directorio de Azul Azul, cambiada desde las 13:00 horas a las 17:00 de esta tarde, una decisión de alto impacto sacude a Universidad de Chile: uno de sus principales accionistas rompe definitivamente con la concesionaria.

Se trata de una figura conocida por su crítica postura hacia la administración de Michael Clark. Y ahora, sin rodeos, pone en venta toda su participación accionaria, tras años marcados por frustraciones, conflictos legales y desilusiones en lo deportivo e institucional.

📉 “Una etapa ingrata”: Schapira oficializa su salida

El empresario Daniel Schapira confirmó que dejará de ser parte de Azul Azul, vendiendo el total de sus acciones. Según reveló Radio ADN, la decisión fue comunicada a través de una declaración en la que acusa un desgaste profundo y un quiebre con la gestión actual del club. El segundo accionista mayoritario de la sociedad anónima que posee el 21,04% de la U.

“La forma en que el club ha sido administrado en los últimos años… ha generado en nosotros una profunda desilusión”, señaló Schapira en un mensaje duro, pero directo. Añadió que la permanencia como accionistas ya no era coherente con sus principios ni con el proyecto original que motivó su llegada a la mesa de control de la U.

🧾 La venta de acciones y el golpe a la gestión Clark

La familia Schapira no sólo comunicó su retiro de Azul Azul, sino que dejó abierta la puerta a cualquier interesado en adquirir sus títulos. Lo hacen —admiten— asumiendo pérdidas económicas importantes, pero priorizando el cierre de un ciclo que definieron como “agotador”.

En el entorno del club se interpreta este movimiento como un fuerte remezón político dentro del bloque opositor a Michael Clark, justo antes de una reunión clave en la que se definirá el proyecto 2026. La noticia podría abrir un nuevo capítulo en la interna dirigencial azul.

🔵 El mensaje final: Un llamado al futuro de la U

Más allá del cierre de ciclo, Schapira dedicó palabras de gratitud a quienes han trabajado “con honestidad y dedicación” por Universidad de Chile. Y cerró con una frase que resume su mirada crítica, pero esperanzadora: “Deseamos que la U se reencuentre con un proyecto serio, responsable y acorde a su historia”. Este cambio accionario ocurre en un momento delicado para la institución, que tendrá a Michael Clark como objeto prinicipal de la reunión de directorio de este lunes.