La U de Chile sigue trabajando a toda máquina para tener un nuevo entrenador. Azul Azul ya acordó una reunión para ponerle punto final a la era de Gustavo Álvarez, ya tiene a un refuerzo acordado y ahora solo resta sumar al nuevo entrenador.

Martín Anselmi, una de las cartas que gustaba, le dio un portazo a la U y decidió seguir su carrera en Europa. Así, los dos que quedan en carrera son Fabián Bustos y Renato Paiva.

El luso sorprendió este viernes con una entrevista en el sitio portugués A Bola, donde habló maravillas de la U de Chile. Pero lo mejor vino después, cuando alcanzó un acuerdo económico con el club y quedó con la primera opción de asumir la banca.

💰El esfuerzo económico de Paiva para llegar a la U de Chile

La llegada del portugués a la banca azul parece inminente tras un gesto clave que aceleró las negociaciones con Azul Azul. El técnico, que dirigió a Botafogo en el Mundial de Clubes, bajó considerablemente su salario para liderar el proyecto 2026 del club universitario.

El periodista José Tomás Fernández reveló en sus redes sociales que Renato Paiva bajó considerablemente sus pretensiones salariales y llegó a un acuerdo económico con la gerencia deportiva de la U de Chile. Ahora solo falta el visto bueno del directorio de Azul Azul para oficializar su llegada.

​Este gesto fue fundamental. Paiva ganaba más de $145 millones de pesos mensuales en Fortaleza, casi el triple de lo que percibe actualmente Gustavo Álvarez con todo su cuerpo técnico. En la U, el argentino cobra cerca de $50 millones mensuales, una cifra muy por debajo de lo que el luso venía recibiendo en Brasil.

🇵🇹 ¿Quién es Renato Paiva?

El estratega luso se formó como entrenador en las divisiones menores del Benfica, donde trabajó desde 2004 hasta 2020. Su salto al profesionalismo llegó en 2019 cuando dirigió al equipo B de las Águilas en la segunda división portuguesa.

​En diciembre de 2020 dio el salto a Sudamérica, fichando por Independiente del Valle de Ecuador, donde conquistó el campeonato nacional en 2021. Posteriormente, pasó por León de México, Bahía (donde ganó el Campeonato Baiano 2023), Toluca, Botafogo y Fortaleza.

S​u paso más relevante en 2025 fue con Botafogo, donde dirigió en el Mundial de Clubes y logró una histórica victoria por 1-0 ante el PSG. Pese a ese triunfo resonante, fue despedido en junio tras caer en octavos de final de la Copa Libertadores.

