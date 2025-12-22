Esta jornada de lunes 22 de diciembre será clave para la U de Chile. Azul Azul tomará decisiones que impactarán al equipo, pensando en la próxima temporada, y le pondrá fin a una situación incómoda provocada por su entrenador.

Gustavo Álvarez tendrá su último cara a cara con la dirigencia azul. El entrenador argentino decidió, unilateralmente, irse del equipo sin pagar lo que el contrato lo obliga, perdiendo en el camino la adhesión popular de la que gozó en sus dos temporadas en el club.

La U de Chile tiene un acuerdo de palabra con Álvarez y espera darle un fin a esta historia, para poder avanzar en la conformación de su plantel.

🎙️El anuncio que espera dar la U de Chile hoy

La dirigencia de Azul Azul espera poder anunciar este lunes la salida de Gustavo Álvarez de la U de Chile.

La cúpula directiva del club, casi de forma transversal, se siente desilusionada por la actitud del entrenador, quien nunca tuvo la intención de negociar su salida y esperaba que el club lo liberara gratis, algo que finalmente no ocurrirá.

Todo apunta a que Álvarez continuará su carrera en el fútbol peruano, donde la selección incaica y Universitario lo quieren fichar como agente libre.

📣Los otros anuncios que debe hacer la U de Chile

A rey muerto, rey puesto. Con Álvarez fuera, la U de Chile debe nombrar a su nuevo entrenador.

Las únicas dos opciones que quedan en la mesa son Francisco Meneghini, quien no ha renovado con O’Higgins esperando una respuesta de la U, y Renato Paiva, la opción más costosa y la que agrada más.

Ya sea Paqui o Paiva, la U de Chile debe acelerar las negociaciones y cerrar luego a su entrenador, porque se le pueden caer refuerzos.

Los azules ya tienen acuerdo con Eduardo Vargas por dos temporadas y con el paraguayo Lucas Romero, pero este último podría caerse si no hay DT en los próximos días, pues tiene un ofrecimiento de Olimpia.

🏆🏅Los desafío de la U de Chile para 2026

la U de Chile debe conformar un equipo muy competitivo si quiere ser protagonista de los cuatro torneos que disputará. Desde el 30 de enero comenzará el Campeonato Nacional, el 3 de marzo la U jugará su partido de fase nacional de Copa Sudamericana ante Palestino, luego el 16 de marzo iniciará su participación en la Copa de la Liga y en junio la U jugará la Copa Chile.