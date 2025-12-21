Mientras Universidad de Chile ajusta sus piezas de cara a la temporada 2026, y espera por la resolución de la teleserie de Gustavo Álvarez, un nombre que estaba en el radar silencioso de Azul Azul finalmente no llegará al CDA. Si bien hubo consultas e incluso negociaciones iniciales, todo se vino abajo con la irrupción de un gigante económico del Golfo Pérsico.

Desde Brasil, ya lo dan por hecho: el delantero de 20 años que interesaba en Santiago finalmente no jugará en Sudamérica ni en la U. Los detalles, como siempre, estaban bien resguardados.

🇧🇷 Los vínculos con Chile de João Marcelo

Fue dirigido por Jorge Sampaoli en esta temporada y aunque estuvo con muy buenos números en el equipo sub 20 del Atlético Mineiro, fue el propio técnico campeón con U de Chile de Copa Sudamericana, quien al ver su rodaje prefirió abrir las puertas del club al delantero para que tuviera los minutos que deseaba el propio jugador y la directiva.

Además, fue presentado el mismo día que el defensa chileno formado en Palestino, Iván Román. Ambos como la imagen del equipo Galo, jugadores jóvenes y con alta proyección deportiva y económica. La diferencia fue que el zaguero nacional si pudo acomodarse al elenco que dirige Sampaoli y tuvo más regularidad en primera que João Marcelo.

Caras novas no elenco! 🖤🤍



Os novos atletas do Galo, Ivan Román (23) e João Marcelo (19), estiveram na @ArenaMRV e foram devidamente apresentados pelo Diretor Victor Bagy.



Sejam bem-vindos ao Clube Atlético Mineiro! 🐓 pic.twitter.com/gKbjzfWm7F — Atlético (@Atletico) March 7, 2025

🇦🇪 João Marcelo fue levantado por Shabab Al Ahli

Según revelaron Venê Casagrande y Felipe Silva en redes sociales, el joven delantero de 20 años João Marcelo, perteneciente a Atlético Mineiro, jugará la próxima temporada en el Shabab Al Ahli de Emiratos Árabes Unidos. El acuerdo es por un préstamo de un año con opción de compra por un millón de euros. Aunque, según las fuentes, la opción podría transformarse en obligación si el jugador cumple un número mínimo de partidos.

🕵️ El joven delantero que U de Chile sondeó en secreto

La operación fue rápida y silenciosa, pero en Brasil se supo que Santos, Damac FC y Universidad de Chile hicieron consultas previas por el atacante. Sin embargo, fue el proyecto y los valores ofrecidos desde Emiratos lo que terminó inclinando la balanza. Los Azules deben buscar nuevas piezas tras las múltiples salidas que tuvieron en la ofensiva y João Marcelo encajaba como un buen proyecto para una futura venta.

🚨João Marcelo, do Atlético-MG, será o novo reforço do Shabab Al Ahli!



Negocio por empréstimo. Projeto do time árabe e valores apresentados pesaram na escolha. Santos, Universidad de Chile e outros times da Série A também fizeram sondagens. pic.twitter.com/Ah2R7ajUnW — Felipe Silva (@felipee_sil) December 21, 2025

💬 El interés de la U era concreto, pero insuficiente

João Marcelo era seguido por varios clubes de Brasil y además reconocieron que Universidad de Chile se mostró interesada, pero sin llegar a formalizar una oferta que compitiera con la de Shabab Al Ahli. El jugador firmará por cinco años, y aunque todavía no hay cifras oficiales del total del traspaso, se espera que Atlético Mineiro mantenga al menos el 50% de su pase.