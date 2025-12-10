Palestino sigue haciendo noticia terminada la temporada en el Campeonato Nacional aunque por una situación más ajena a lo netamente deportivo, esto porque el elenco de colonia decidió presentar una demanda ante la FIFA contra Atlético Mineiro que involucra el traspaso del joven seleccionado chileno Iván Román a inicios de este 2025.

El conjunto árabe decidió tomar cartas en el asunto acusando la falta de compromiso del elenco brasileño por un aspecto clave en las negociaciones que hubo por el fichaje de Román, algo que llevó el caso a la máxima autoridad del fútbol mundial.

🤨 ¿En qué consiste la demanda de Palestino contra Atlético Mineiro?

Aunque parecía que el traspaso de Román desde Palestino al Galo en febrero pasado estaba en regla, lo cierto es que desde la escuadra que dirige actualmente Jorge Sampaoli no han cumplido con los pagos hacia el conjunto tetracolor, lo que llevó el caso a la FIFA.

Fue el periodista José Tomás Fernández quien entregó más detalles sobre los hechos que involucran a ambos equipos y al mundialista sub 20 con La Roja. “Palestino demandó a Atlético Mineiro ante la FIFA por no haber pagado por el pase de Iván Román”, apuntó el comunicador.

“Los árabes acusan que la primera cuota (de tres) de 500 mil dólares venció en septiembre y desde el “Galo” no pagaron ni tampoco se han comunicado en todo este tiempo”, añadió Fernández en los motivos que llevaron a Palestino a hacer esta denuncia contra el Mineiro.

Atlético Mineiro no ha cumplido con el pago del traspaso de Román a Palestino/ © Atlético Mineiro

💰 ¿Cuánto pagó Atlético Mineiro por Iván Román?

El traspaso de Iván Román desde Palestino a Atlético Mineiro se concretó por aproximadamente 2 millones de dólares, un monto por el que con esta reciente información los árabes no han recibido ni un solo peso, algo que puede cambiar si tienen éxito con esta demanda ante la FIFA.