Universidad de Chile aún no logra sellar la salida de Gustavo Álvarez. La dirigencia de Azul Azul continúa negociando con el entrenador para llegar a un acuerdo y así poner fin a su estadía en el club.

En paralelo, la gerencia deportiva se encuentra buscando al reemplazante del DT y también jugadores para potenciar al plantel de cara a la próxima temporada.

Sin embargo, hay otro ítem que deben resolver en el Centro Deportivo Azul: la continuidad de aquellos jugadores que terminan contrato y que aún se desconoce qué pasará con ellos, como es el caso de los delanteros Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras.

🔵 Desde Colombia vienen por un delantero de la U de Chile

En medio de esta situación, desde Colombia se mostraron interesados por uno de los atacantes de la Universidad de Chile e incluso ya habrían hecho un ofrecimiento formal.

Según reveló el periodista César Luis Merlo, Millonarios de Colombia hizo una oferta contractual al ‘Tucu’ Contreras para incorporarlo con miras al 2026.

Sin embargo, los azules tienen una opción de compra para quedarse con el jugador que se encuentra cedido desde Deportes Antofagasta. El plazo para hacer uso de dicha cláusula es hasta el próximo sábado 20 de diciembre.

En caso que la U no compre al delantero, es muy probable que Contreras parta a Colombia.

⚽ Los números de Rodrigo Contreras en la U de Chile

Tras un gran 2024 en Everton de Viña del Mar, Rodrigo Contreras llegó a la Universidad de Chile para pelear un puesto con Lucas Di Yorio en el ataque.

Si bien llegó con la misión de ser una de las principales cartas del gol del equipo, el ‘Tucu’ no logró ratificar eso en la cancha y en la segunda parte del año fue relegado a la banca e incluso estuvo fuera de las convocatorias por un quiebre con Gustavo Álvarez.

En ese contexto, el delantero disputó 1.565 minutos en 41 partidos con la camiseta del Romántico Viajero, en los que anotó 10 goles y aportó con 2 asistencias. Sin embargo, estos números no convencen del todo a la dirigencia, por lo que no harían uso de la opción de compra del jugador.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y mantente al día con el mercado de pases de la U de Chile.