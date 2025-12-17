Mientras la Universidad de Chile sigue negociando la salida de Gustavo Álvarez para contratar a un nuevo entrenador y así comenzar con la conformación del plantel 2026, un nuevo golpe azotó a la dirigencia de Azul Azul.

Esto porque Michael Clark recibió un duro revés en su apelación ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la cual confirmó que el dirigente deberá dejar la presidencia del elenco universitario.

El timonel de la concesionaria recibió una millonaria multa, además de la inhabilitación de cargos directivos por cinco años, algo que fue ratificado por la CMF. Ahora resta saber cuáles serán los pasos que seguirá el dirigente.

😨 La CMF le da un nuevo portazo a Michael Clark

Tras revisar los antecedentes y la defensa presentada por Michael Clark, la Comisión para el Mercado Financiero finalmente mantuvo la sanción en su contra. Así lo reveló el diario El Financiero, quien detalló lo ocurrido en el caso Sartor.

“CMF rebaja parte de las multas a exdirectores y exgerente general, pero mantiene históricas sanciones a Larraín y Michael Clark”, tituló el citado medio.

“Rechazar en todas sus partes la reposición interpuesta por Michael Mark Clark Varela en contra de la Resolución Exenta N°11.869 de fecha 13 de noviembre de 2025, manteniendo la sanción de multa de 65.000 Unidades de Fomento; y la sanción accesoria de inhabilidad temporal por 5 años, para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal de las entidades descritas en el artículo 36 y en el inciso primero del artículo 37 del DL N°3.538 de 1980”, explicó la mencionada fuente.

🔵 ¿Seguirá Michael Clark a la cabeza de la U de Chile?

Este nuevo revés abre una importante interrogante: ¿seguirá Michael Clark en la presidencia de Azul Azul? Lo que se sabe es que, tal como lo anticipó el propio mandamás de la concesionaria, su próximo paso será defenderse ante la justicia.

Así lo dejó en claro en la previa del duelo frente a Coquimbo Unido hace algunas semanas. “Uno apela sobre la misma CMF. Uno esperaría que no haya cambios importantes porque son los mismos que ya sancionaron. Y luego de eso pasaremos a la justicia”, dijo en aquel entonces.

“En este país hay un principio constitucional que es la presunción de inocencia y yo confío en las instituciones, en la justicia, y estoy seguro que cuando demos ese paso se hará justicia y se va a aclarar todo esto. Los únicos que hacen justicia en este país son los tribunales, así que esperaremos eso”, completó.

🔗 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte al día con las novedades de la U de Chile.